Giriş Tarihi: 27.12.2021
11:29 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
11:31
James Webb uzay teleskobunda Türk profesör detayı! Dünya bunu konuşuyor...
Evrenin tüm aşamalarını detaylı olarak inceleyip, tarayacağı belirtilen Jamess Webb uzay teleskobu uzaya fırlatıldı. Dünyanın konuştuğu James Webb uzay teleskobunda ise Türk profesör detayı dikkat çekti. Füzenin motorları ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gökalp'in Fransa'da kurduğu ICARE-CNRS laboratuvarında geliştirildi.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) dünyanın en gelişmiş uzay teleskobu "James Webb"in fırlatıcısı "Ariane 5" füzesinin birinci ve ikinci kademe motorlarının iyileştirmesinin yapıldığı laboratuvarı kuran ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gökalp, yeni teleskopla kozmoloji alanındaki teorilerin doğrulanıp doğrulanmayacağının heyecanla beklendiğini söyledi.
TÜBİTAK'ın Lider Araştırmacılar Programı ile 2019'da Fransa'dan Türkiye'ye dönen İskender Gökalp, James Webb teleskobunun Güney Amerika'nın kuzeydoğu kıyısındaki Fransız Guyanası'ndan "Ariane 5" fırlatıcısı ile uzaya gönderilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
FRANSA'DA KURDU
Teleskobu uzaya göndermek için bir fırlatıcı sisteme gereksinim duyulduğunu dile getiren Gökalp, "
Ariane 5 fırlatıcısının motorlarının iki farklı kademesinin optimizasyonunda çalışan tek ekip Fransa'da Orleans şehrinde kurduğum ICARE-CNRS laboratuvarı." ifadelerini kullandı.
Laboratuvarın Paris'teki "aerotermik" bölümünün 1950'lerin ortasında, Orleans'daki "yanma" bölümünün ise 1960'ların sonunda kurulduğunu belirten Gökalp, kendisinin de doktora sonrası 1980'lerin başında Orleans'daki laboratuvara geçtiğini, 2003 yılında buradaki laboratuvarın müdürü olduğunu ve 2007'de iki bölümü birleştirerek ICARE-CNRS laboratuvarını kurduğunu anlattı.
Gökalp, bu fırlatıcılardaki yanma teknolojileri üzerine 30 yıldır çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.
Bu laboratuvarın müdürlüğünü 2017'ye kadar sürdürdüğünü aktaran Gökalp, "Dünyaca tanınmış Ar-Ge laboratuvarları birkaç sene içinde oluşan bir olay değil, 50-60 senelik bir geçmişleri var." dedi.