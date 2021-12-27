James Webb uzay teleskobunda Türk profesör detayı! Dünya bunu konuşuyor...

Gökalp, bu fırlatıcılardaki yanma teknolojileri üzerine 30 yıldır çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

Bu laboratuvarın müdürlüğünü 2017'ye kadar sürdürdüğünü aktaran Gökalp, "Dünyaca tanınmış Ar-Ge laboratuvarları birkaç sene içinde oluşan bir olay değil, 50-60 senelik bir geçmişleri var." dedi.