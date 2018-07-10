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'da felaket: sayısı 150'yi geçti...

'nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında sayısı 156'ya yükseldi.

Giriş Tarihi: 10.07.2018 12:25 Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 12:44
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'da felaket: sayısı 150'yi geçti...
Japonya'da felaket: Ölü sayısı 150'yi geçti...

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), 'nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında sayısının 150'yi aştığını bildirdi.

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'da felaket: sayısı 150'yi geçti...
Japonya'da felaket: Ölü sayısı 150'yi geçti...

DMÖ Sözcüsü Clare Nullis, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, ülkedeki sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının bu sabah itibarıyla 151 olarak belirlendiğini söyledi.

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'da felaket: sayısı 150'yi geçti...
Japonya'da felaket: Ölü sayısı 150'yi geçti...

Sözcüsü Nullis, 10 bin dolayında evin sular altında kaldığını veya harap olduğunu belirterek, 30 binden fazla sivilin de tahliye ediliğini ifade etti.

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'da felaket: sayısı 150'yi geçti...
Japonya'da felaket: Ölü sayısı 150'yi geçti...

'nın sel baskınları ve toprak kaymalarına karşı dünyada en hazırlıklı ülke olduğuna işaret eden Nullis, sayısı göz önüne alındığına felaketin büyüklüğünün daha iyi anlaşıldığını kaydetti.

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'da felaket: sayısı 150'yi geçti...
Japonya'da felaket: Ölü sayısı 150'yi geçti...

Ülkedeki sel ve toprak kaymalarındaki can kayıpları Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde oldu.

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'da felaket: sayısı 150'yi geçti...
Japonya'da felaket: Ölü sayısı 150'yi geçti...

Sel felaketi nedeniyle Başbakan Şinzo Abe Avrupa ve Ortadoğu'ya yapacağı geziyi ertelemişti.

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'da felaket: sayısı 150'yi geçti...
Japonya'da felaket: Ölü sayısı 150'yi geçti...
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