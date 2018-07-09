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'da felaketi: Ölü sayısı 112'ye ulaştı

'nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 100'e çıktı.

Giriş Tarihi: 09.07.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 11:55
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'da felaketi: Ölü sayısı 112'ye ulaştı
Japonya'da sel felaketi: Ölü sayısı 112'ye ulaştı

'nın batı bölgesini etkisi altına alan yoğun yaz yağmuru sonucu oluşan baskınları ve toprak kaymaları nedeniyle 112 kişi yaşamını yitirdi.

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'da felaketi: Ölü sayısı 112'ye ulaştı
Japonya'da sel felaketi: Ölü sayısı 112'ye ulaştı

Yağışlar nedeniyle baskını ya da toprak kayması tehlikesiyle karşı karşıya kalma olasılığı bulunan 2 milyon kişi zorunlu olarak tahliye edildi.

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'da felaketi: Ölü sayısı 112'ye ulaştı
Japonya'da sel felaketi: Ölü sayısı 112'ye ulaştı

ABD medyasına da yansıyan haberlere göre, 'nın batı bölgesinde bazı yerleşim yerleri bütünüyle su altında kalırken, bazı kişiler oluşan kaymalar yüzünden diri diri toprağa gömüldü.

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'da felaketi: Ölü sayısı 112'ye ulaştı
Japonya'da sel felaketi: Ölü sayısı 112'ye ulaştı

hükümeti yetkilileri, çok sayıda kişinin kayıp olduğunu, polis, itfaiye ve askerlerin arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladı.

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'da felaketi: Ölü sayısı 112'ye ulaştı
Japonya'da sel felaketi: Ölü sayısı 112'ye ulaştı
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'da felaketi: Ölü sayısı 112'ye ulaştı
Japonya'da sel felaketi: Ölü sayısı 112'ye ulaştı
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'da felaketi: Ölü sayısı 112'ye ulaştı
Japonya'da sel felaketi: Ölü sayısı 112'ye ulaştı
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