Japonya’da uçak alev alev yandı! Facianın sebebi ortaya çıktı: Dikkat çeken pilotaj hatası detayı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'nda dün havacılık tarihine geçecek bir olay yaşandı. Japon Hava Yolları'na ait 379 kişinin bulunduğu yolcu uçağı ile Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetlerine (JCG) ait uçağın çarpıştığı kazanın ardından Japonya Ulaşım Güvenliği Kurulu, kaza mahalli ve uçak enkazına incelemelere başladı. Polisin de katıldığı soruşturma kapsamında sahil güvenlik uçağının kara kutusuna ve uçaktan ağır yaralı olarak kurtulan pilotun ilk ifadesine ulaşıldı. Pilot, ifadesinde ilk olarak pist girişi öncesindeki son bekleme noktasına erişim izni aldığını, daha sonra ise kalkış izni aldığını söyledi.



