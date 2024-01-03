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Haberler Galeri Japonya’da uçak alev alev yandı! Facianın sebebi ortaya çıktı: Dikkat çeken pilotaj hatası detayı
Giriş Tarihi: 03.01.2024 14:50 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 15:22

Japonya’da uçak alev alev yandı! Facianın sebebi ortaya çıktı: Dikkat çeken pilotaj hatası detayı

Dünya, dün Japonya'nın başkenti Tokyo'ya kilitlendi. Haneda Havalimanı'nda dün bir yolcu uçağı ile Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetlerine (JCG) ait uçağın çarpışması sonucu yangın meydana geldi. Uçakta bulunan 379 kişi 90 saniye içerisinde tahliye edilirken, kıl payı önlenen facianın sebebini bulmak için soruşturma gerçekleştirildi. İlk belirlemelerdeki pilotaj hatası detayı dikkat çekti.

Japonya’da uçak alev alev yandı! Facianın sebebi ortaya çıktı: Dikkat çeken pilotaj hatası detayı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'nda dün havacılık tarihine geçecek bir olay yaşandı. Japon Hava Yolları'na ait 379 kişinin bulunduğu yolcu uçağı ile Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetlerine (JCG) ait uçağın çarpıştığı kazanın ardından Japonya Ulaşım Güvenliği Kurulu, kaza mahalli ve uçak enkazına incelemelere başladı. Polisin de katıldığı soruşturma kapsamında sahil güvenlik uçağının kara kutusuna ve uçaktan ağır yaralı olarak kurtulan pilotun ilk ifadesine ulaşıldı. Pilot, ifadesinde ilk olarak pist girişi öncesindeki son bekleme noktasına erişim izni aldığını, daha sonra ise kalkış izni aldığını söyledi.

Japonya’da uçak alev alev yandı! Facianın sebebi ortaya çıktı: Dikkat çeken pilotaj hatası detayı

DİKKAT ÇEKEN PİLOTAJ HATASI DETAYI…
Japon Hava Yolları (JAL) uçağının kara kutusunu arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtilirken, yolcu uçağının mürettebatının hava trafik kontrolöründen gerekli izni aldıktan sonra inişe devam ettiği ve uçuş sırasında herhangi bir anormallik tespit edilmediği aktarıldı.

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Japonya’da uçak alev alev yandı! Facianın sebebi ortaya çıktı: Dikkat çeken pilotaj hatası detayı

Sahil güvenlik pilotunun çelişkili ifadeleri nedeniyle soruşturmanın "pilot hatası" ya da "kule ile iletişim eksikliği" üzerine yoğunlaştırıldığı öğrenildi.

Japonya’da uçak alev alev yandı! Facianın sebebi ortaya çıktı: Dikkat çeken pilotaj hatası detayı

5 PERSONEL HAYATINI KAYBETTİ
New Chitose Havalimanı'ndan Haneda Havalimanı'na gelen Japon Hava Yolları'na ait 516 sefer sayılı Airbus A350 tipi uçak, piste inişi sırasında sahil güvenliğe ait MA-722 tipi uçakla çarpışmıştı. Yolcu uçağı alev topuna dönerken, deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan sahil güvenlik uçağındaki 5 personel hayatını kaybetmiş, pilot ise ağır yaralı olarak kurtulmuştu.

Japonya’da uçak alev alev yandı! Facianın sebebi ortaya çıktı: Dikkat çeken pilotaj hatası detayı

KULE UYARMIŞ: PİSTTEN UZAK DURUN!

NHK'nin Japonya Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, başkent Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nın kulesi, kazaya karışan yolcu uçağının inişine izin verdi. Kule, kazaya karışan sahil güvenlik uçağına ise "Bir süre pistten uzak durma" talimatı verdi. Ancak uçağın bu talimata uymaması üzerine feci kaza gerçekleşti. Kazadan yaralı kurtulan sahil güvenlik uçağı pilotu ise soruşturma kapsamında verdiği ifadede, kuleden iniş izni aldığını söyledi.

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