Giriş Tarihi: 03.01.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
15:22
Japonya’da uçak alev alev yandı! Facianın sebebi ortaya çıktı: Dikkat çeken pilotaj hatası detayı
Dünya, dün Japonya'nın başkenti Tokyo'ya kilitlendi. Haneda Havalimanı'nda dün bir yolcu uçağı ile Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetlerine (JCG) ait uçağın çarpışması sonucu yangın meydana geldi. Uçakta bulunan 379 kişi 90 saniye içerisinde tahliye edilirken, kıl payı önlenen facianın sebebini bulmak için soruşturma gerçekleştirildi. İlk belirlemelerdeki pilotaj hatası detayı dikkat çekti.