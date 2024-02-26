Giriş Tarihi: 26.02.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
11:54
KAAN bir kez daha Yunan basınında! Manşetlerden günlerdir düşmedi: Türkiye’nin gerisinde kaldık!
Türk hava savunma sanayisinin en önemli projelerinden biri olan milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunun üzerinden günler geçse de, dünya çapında yarattığı yankılar sürüyor. KAAN'ın geçtiğimiz hafta Ankara semalarında yaptığı ilk uçuşu yakından takip eden ülkelerden olan Yunanistan'da manşetler, bir kez daha Türk savunma sanayisinin başarılarına odaklandı.