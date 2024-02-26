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Haberler Galeri KAAN bir kez daha Yunan basınında! Manşetlerden günlerdir düşmedi: Türkiye’nin gerisinde kaldık!
Giriş Tarihi: 26.02.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 11:54

KAAN bir kez daha Yunan basınında! Manşetlerden günlerdir düşmedi: Türkiye’nin gerisinde kaldık!

Türk hava savunma sanayisinin en önemli projelerinden biri olan milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunun üzerinden günler geçse de, dünya çapında yarattığı yankılar sürüyor. KAAN'ın geçtiğimiz hafta Ankara semalarında yaptığı ilk uçuşu yakından takip eden ülkelerden olan Yunanistan'da manşetler, bir kez daha Türk savunma sanayisinin başarılarına odaklandı.

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KAAN bir kez daha Yunan basınında! Manşetlerden günlerdir düşmedi: Türkiye’nin gerisinde kaldık!

Son yıllarda özellikle savunma sanayisi alanında gösterdiği üstün başarılarla dünya çapında parmakla gösterilen ülkelerden biri olan Türkiye, son başarısıyla bir kez daha dünya basınının gündemine oturdu.

KAAN bir kez daha Yunan basınında! Manşetlerden günlerdir düşmedi: Türkiye’nin gerisinde kaldık!

Geçtiğimiz hafta Ankara-Mürted Havalimanından ilk kalkışını yapan Milli Muharip Uçağı KAAN, görevini başarıyla tamamlayıp güvenli bir şekilde piste iniş yaptı.

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KAAN bir kez daha Yunan basınında! Manşetlerden günlerdir düşmedi: Türkiye’nin gerisinde kaldık!

TARİHE GEÇEN UÇUŞ

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, bugüne kadar başarıyla geçtiği fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri ve yakıt testlerinin ardından ilk uçuşuyla tarihe geçti.

KAAN bir kez daha Yunan basınında! Manşetlerden günlerdir düşmedi: Türkiye’nin gerisinde kaldık!

Türk hava savunma sanayinin "en önemli projelerinden biri" olarak görülen KAAN'ın uçuşunun üzerinden günler geçse de özellikle Yunan basınında yarattığı yankı devam etti.

KAAN bir kez daha Yunan basınında! Manşetlerden günlerdir düşmedi: Türkiye’nin gerisinde kaldık!

TÜRKİYE VİZYONU GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Yunan basını, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları ve son dönemde dış politikada yaptığı hamleleri mercek altına aldı. Yunan Kathimerini gazetesi, "KAAN ve drone filosu" başlıklı analizinde Türkiye'nin savunma sanayi alanında nihai bağımsızlığını hedefleyen sistematik politikasını inceledi.

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