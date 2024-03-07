Giriş Tarihi: 07.03.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
12:17
KAAN dünya gündeminden düşmüyor! ABD basınında çarpıcı yorum: Herkes Türkiye’yi tercih edecek!
Dünya basını, Türkiye'nin geliştirdiği 5. nesil savaş uçağı KAAN'ı konuşmaya devam ediyor. Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olarak kabul edilen KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesinin ardından küresel savunma sanayisi için de dengeler değişiyor. Dünya basınında KAAN haberlerinin ardı arkası kesilmezken son olarak ABD basınında dikkat çeken bir analiz yayınlandı.