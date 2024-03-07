KAAN dünya gündeminden düşmüyor! ABD basınında çarpıcı yorum: Herkes Türkiye’yi tercih edecek!

"AZERBAYCAN'IN PLANLARINDA KAAN VAR"

"Küçük, petrol zengini Güney Kafkasya ülkesi Azerbaycan'ın, önümüzdeki on yılda mütevazı savaş uçağı filosunu geliştirmek için büyük planları var. Ancak Bakü, onlarca yıldır geleneksel silah tedarikçisi olan Rusya'ya yönelmek yerine muhtemelen Pakistan ve Türkiye'den modern savaşçılar alacak" sözlerine yer veren Business Insider, Bakü'nün yeni nesil uçaklar için Moskova'ya yönelmesinin artık pek mümkün görünmediğinin de altını çizdi.