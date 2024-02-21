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Haberler Galeri KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi! Yunan basınında panik manşetleri: Çift motorlu hayalet uçak
Giriş Tarihi: 21.02.2024 12:17 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 12:26

KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi! Yunan basınında panik manşetleri: Çift motorlu hayalet uçak

Milli Muharip Uçak KAAN, sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, KAAN ile Türkiye'nin dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacağına dikkat çekildi. KAAN'ın gökyüzü ile buluştuğu tarihi anların ardından ilk panik manşeti Yunanistan'dan geldi. Proto Thema gazetesi, uçuşa dair görüntünün paylaşıldığı haberde, "Çift motorlu hayalet uçak" ifadesine yer verildi.

KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi! Yunan basınında panik manşetleri: Çift motorlu hayalet uçak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi! Yunan basınında panik manşetleri: Çift motorlu hayalet uçak

5. NESİL UÇAK ÜRETEBİLEN 5 ÜLKEDEN BİRİ OLACAĞIZ

Milli muharip uçak KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.

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KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi! Yunan basınında panik manşetleri: Çift motorlu hayalet uçak

YUNAN BASININDA PANİK MANŞET

Milli Muharip Uçak KAAN'ın gökyüzüyle buluştuğu tarihi anların ardından ilk panik manşeti Yunanistan'dan geldi.

KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi! Yunan basınında panik manşetleri: Çift motorlu hayalet uçak

"TÜRKİYE SAYILI ÜLKELERDEN BİRİ OLACAK"

Proto Thema gazetesinde yer alan haberde, Ankara'nın ürettiği 5'inci nesil savaş uçağı KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği belirtildi.

KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi! Yunan basınında panik manşetleri: Çift motorlu hayalet uçak

Uçuşa dair görüntülerin yer aldığı haberde, Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı üreten sayılı ülkelerden biri olduğuna dikkat çekildi.

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