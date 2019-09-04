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'de etkili olmaya başladı

Bahamarlar'da başlayan ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Kasırgası akşam saatlerinde Florida'nın Jacksonville etkili olmaya başladı.

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 04.09.2019 08:24 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 08:26
Kabus ABD'de etkili olmaya başladı

Atlas Okyanusu'nda Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran kasırga, can kaybına ve büyük hasara neden oldu.

Kabus ABD'de etkili olmaya başladı

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bahamalar'da yetkililer, daha önce 5 olarak açıklanan ölü sayısının 7'ye yükseldiğini ve sayının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

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Kabus ABD'de etkili olmaya başladı

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis ise Marsh Limanı çevresindeki yapıların yüzde 60'ının zarar gördüğünü belirtti.

Kasırgası, şu ana kadar bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.

Kabus ABD'de etkili olmaya başladı

- Kasırga ABD'ye doğru ilerliyor


Kategori 2 seviyesine gerileyen kasırga, 'nin doğu yakasında Florida, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerine doğru ilerliyor.

Kabus ABD'de etkili olmaya başladı

Ulusal Kasırga Merkezi, güç kaybeden Kasırgası'nın hala tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü ve saatteki hızı 177 kilometreye gerileyen kasırganın sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Kabus ABD'de etkili olmaya başladı

- AA hazırlıkları yerinde takip ediyor


Anadolu Ajansı (AA) muhabiri de 'ye ilerleyen kasırganın etkili olacağı eyaletlerdeki hazırlıkları yerinde takip ediyor.

Kabus ABD'de etkili olmaya başladı

Güney Carolina eyaletine ulaşan AA muhabirinin objektifine yansıyan görüntülerde, Charleston bölgesindeki kamu binalarının kapı ve pencerelerinin kontrplaklarla kapatıldığı dikkati çekti.

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