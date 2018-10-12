Kaçırılıp tecavüze uğradım demişti! Gerçekler şoke etti

Amerika'da 25 yaşındaki kadın akıllara durgunluk veren bir olaya imza attı. Eski sevgilisi Mark Weeks tarafından tecavüze uğradığı ve kaçırıldığı yalanını uyduran 25 yaşındaki ABD'li Jessica Nordquist'in yalan iddiasını daha inandırıcı kılmak adına internetten sahte hamilelik karnı da aldığı ortaya çıktı. ABD'nin New York kentinde yaşayan Jessica Nordquist geçtiğimiz yıl Haziran ayında İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşındı. Jessica bir süre sonra Londra'da çalıştığı şirkette Mark Weeks ile tanıştı ve ikilinin arasındaki ilişki aşka dönüştü. Fakat ikili bir süre sonra ayrıldı. Mark ve iş arkadaşları bir süre sonra sahte e-posta hesaplarından, Jessica'nın kaçırıldığını ve tecavüze uğradığını belirten mesajlar almaya başladı. Gönderilen mesajların birinde 'Jessica Nordquist senin çocuklarını bizden koruyor. Jessica'yı bu gece kaçırdık ve tecavüz ettik' yazıyor ve Jessica'nın iç çamaşırlı bir fotoğrafı da bulunuyordu.