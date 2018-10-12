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tecavüze uğradım demişti! şoke etti

Giriş Tarihi: 12.10.2018 18:14 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 18:16
Kaçırılıp tecavüze uğradım demişti! Gerçekler şoke etti

Amerika'da 25 yaşındaki kadın akıllara durgunluk veren bir olaya imza attı.

Kaçırılıp tecavüze uğradım demişti! Gerçekler şoke etti

Eski sevgilisi Mark Weeks tarafından tecavüze uğradığı ve kaçırıldığı yalanını uyduran 25 yaşındaki ABD'li Jessica Nordquist'in yalan iddiasını daha inandırıcı kılmak adına internetten sahte hamilelik karnı da aldığı ortaya çıktı.

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Kaçırılıp tecavüze uğradım demişti! Gerçekler şoke etti

ABD'nin New York kentinde yaşayan Jessica Nordquist geçtiğimiz yıl Haziran ayında İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşındı.

Kaçırılıp tecavüze uğradım demişti! Gerçekler şoke etti

Jessica bir süre sonra Londra'da çalıştığı şirkette Mark Weeks ile tanıştı ve ikilinin arasındaki ilişki aşka dönüştü.

Kaçırılıp tecavüze uğradım demişti! Gerçekler şoke etti

Fakat ikili bir süre sonra ayrıldı.

Kaçırılıp tecavüze uğradım demişti! Gerçekler şoke etti

Mark ve iş arkadaşları bir süre sonra sahte e-posta hesaplarından, Jessica'nın kaçırıldığını ve tecavüze uğradığını belirten mesajlar almaya başladı.

Kaçırılıp tecavüze uğradım demişti! Gerçekler şoke etti

Gönderilen mesajların birinde "Jessica Nordquist senin çocuklarını bizden koruyor. Jessica'yı bu gece kaçırdık ve tecavüz ettik" yazıyor ve Jessica'nın iç çamaşırlı bir fotoğrafı da bulunuyordu.

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