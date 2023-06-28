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Giriş Tarihi: 28.06.2023 07:13 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 07:17

'Kafana kurşun sıkacağım' dedi, vurdu: Fransa'da sokaklar karıştı! Araçları ateşe verdiler

Fransa'da polis şiddeti sokakları birbirine kattı. Fransa'nın Nanterre kentinde bir polisin genç bir sürücüyü öldürmesinin ardından adeta isyan çıktı. Polisin 'Kafana bir kurşun sıkacağım' uyarısında bulunduktan sonra genci öldürdüğü anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra gençler sokağa döküldü. Araçları ve çöp kovalarını ateşe verdi.

AA
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
’Kafana kurşun sıkacağım’ dedi, vurdu: Fransa’da sokaklar karıştı! Araçları ateşe verdiler

Fransa'da Nanterre kentinde dün polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirmesiyle başlayan olaylarda 13 kişi gözaltına alındı.

’Kafana kurşun sıkacağım’ dedi, vurdu: Fransa’da sokaklar karıştı! Araçları ateşe verdiler

Olaya tepki gösterenler Nanterre, Suresnes, Mantes-la-Jolie gibi farklı kentlerde sokaklara inerek, çöp bidonlarını ve araçları ateşe verdi.

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’Kafana kurşun sıkacağım’ dedi, vurdu: Fransa’da sokaklar karıştı! Araçları ateşe verdiler

İtfaiyeciler yangınlara müdahale ederken kentin farklı mahallelerinde gençler ve polis arasında arbede yaşandı.

’Kafana kurşun sıkacağım’ dedi, vurdu: Fransa’da sokaklar karıştı! Araçları ateşe verdiler

Paris polis sözcüsü Araçları ateşe veren ve polis memurlarına havai fişek atan kalabalıklar var" ifadelerini kullandı. Bazı grupların çöp kutruları ile barikat kurduğu ifade edilirken polisin göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdiği öğrenildi.

’Kafana kurşun sıkacağım’ dedi, vurdu: Fransa’da sokaklar karıştı! Araçları ateşe verdiler

Belediye binası ve bir okulda da yangın çıkarken toplam 13 kişi gözaltına alındı.

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