Giriş Tarihi: 28.06.2023 07:13
Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
07:17
'Kafana kurşun sıkacağım' dedi, vurdu: Fransa'da sokaklar karıştı! Araçları ateşe verdiler
Fransa'da polis şiddeti sokakları birbirine kattı. Fransa'nın Nanterre kentinde bir polisin genç bir sürücüyü öldürmesinin ardından adeta isyan çıktı. Polisin 'Kafana bir kurşun sıkacağım' uyarısında bulunduktan sonra genci öldürdüğü anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra gençler sokağa döküldü. Araçları ve çöp kovalarını ateşe verdi.