Giriş Tarihi: 08.02.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 09:26

Kahramanmaraş depremi için Alman basınında dikkat çeken ifadeler: Bizde olsa tüm ülke sarsılırdı!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısını yaşıyor. Yaşanan iki büyük deprem sonrası enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, dünya çapında birçok uzman, yaşanan felaketi son yıllarda meydana gelen en ölümcül depremlerden biri olarak adlandırıyor. Uluslararası basının da gündemine damga vuran Kahramanmaraş depremi sonrası Almanya'da dikkat çeken bir haber yayınlandı. Alman Bild gazetesi, depremin Almanya'da yaşanması halinde ne olacağına ilişkin senaryoyu içeren bir incelemeye yer verdi.