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Giriş Tarihi: 08.02.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 09:26

Kahramanmaraş depremi için Alman basınında dikkat çeken ifadeler: Bizde olsa tüm ülke sarsılırdı!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısını yaşıyor. Yaşanan iki büyük deprem sonrası enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, dünya çapında birçok uzman, yaşanan felaketi son yıllarda meydana gelen en ölümcül depremlerden biri olarak adlandırıyor. Uluslararası basının da gündemine damga vuran Kahramanmaraş depremi sonrası Almanya'da dikkat çeken bir haber yayınlandı. Alman Bild gazetesi, depremin Almanya'da yaşanması halinde ne olacağına ilişkin senaryoyu içeren bir incelemeye yer verdi.

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Kahramanmaraş depremi için Alman basınında dikkat çeken ifadeler: Bizde olsa tüm ülke sarsılırdı!

Türkiye ile Suriye'de büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, son yıllarda meydana gelen en ölümcül depremlerden… Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşayan Türkiye, enkaz altında kalanlar için tek yürek çalışmaya devam ediyor. Şiddetli depremler nedeniyle birçok ülke harekete geçmişken tüm dünya bu şokla sarsılıyor.

Kahramanmaraş depremi için Alman basınında dikkat çeken ifadeler: Bizde olsa tüm ülke sarsılırdı!

Uluslararası basında adeta tek gündem haline gelen Kahramanmaraş depremi ile ilgili sayısız analiz ise peşi sıra geliyor.

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Kahramanmaraş depremi için Alman basınında dikkat çeken ifadeler: Bizde olsa tüm ülke sarsılırdı!

"YA ALMANYA'DA OLSAYDI?"

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremle ilgili Alman basınında da dikkat çeken bir analiz yayınlandı. Alman Bild gazetesi, Kahramanmaraş depremini incelediği yazısında "Bu deprem Almanya'da olsa ne olurdu?" sorusunu ele aldı.

Kahramanmaraş depremi için Alman basınında dikkat çeken ifadeler: Bizde olsa tüm ülke sarsılırdı!

"TÜM ÜLKE SARSILIRDI"

Haberde, Türkiye'deki depremler Almanya haritası üzerine yerleştirildi. Kahramanmaraş depremi değerlendirmesini "Burada olsaydı bütün Almanya sarsılırdı" ifadeleriyle veren Bild, "Ya deprem Almanya'da olsaydı? Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremin alanı o kadar büyük ki neredeyse tüm Almanya sarsılırdı. Merkez üssü ülkemizin ortasında olsaydı, sadece en güney ve en kuzey sallanmazdı" ifadeleriyle depremin şiddetini vurguladı.

Kahramanmaraş depremi için Alman basınında dikkat çeken ifadeler: Bizde olsa tüm ülke sarsılırdı!

Art arda gelen depremleri Almanya'nın merkezine konumlandıran Bild, "Böyle bir durumda milyonlarca insan etkilenirdi" yorumunda bulundu.

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