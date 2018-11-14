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Kaliforniya'da söndürülemiyor

Giriş Tarihi: 14.11.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 11:06
Kaliforniya'da yangın söndürülemiyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletini saran orman larını söndürme çalışmaları hala devam edyor. Söndürme çalışmaları sırasında 6 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Ölü sayısı 50'yi buldu.

Kaliforniya'da yangın söndürülemiyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletini saran orman larını söndürme çalışmaları devam ederken, 6 kişinin cesedinin daha bulunmasıyla ölü sayısının 50'ye yükseldiği açıklandı.

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Kaliforniya'da yangın söndürülemiyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçtiğimiz Perşembe sabahı başlayan ve halen kontrol altına alınamayan orman larında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 kişinin cesedinin daha Paradise bölgesinde bulunmasıyla 50'ye yükseldi.

Kaliforniya'da yangın söndürülemiyor

Butte eyaleti Şerifi Kory L. Honea, yanan 130 bin dönümlük arazide hayatını kaybedenlerin bulunması için 100 kişilik ulusal muhafız ekibi istediğini bildirdi.

Kaliforniya'da yangın söndürülemiyor

Honea, "Ulaşabileceğimiz her yere hızla ulaşmak istiyoruz" diyerek, araştırma yapıldıktan sonra ve insanların yaşadıkları yerlere dönmelerine izin verildikten sonra bile hâlâ ceset bulunabileceğini söyledi.

Kaliforniya'da yangın söndürülemiyor
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Kaliforniya'da yangın söndürülemiyor
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