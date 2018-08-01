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'daki yangın 6 gündür söndürülemiyor

Giriş Tarihi: 01.08.2018 17:03 Güncelleme Tarihi: 01.08.2018 17:18
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'daki yangın 6 gündür söndürülemiyor
Kaliforniya'daki yangın 6 gündür söndürülemiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Californiaya Eyaletindeki yangın altıncı gününe girmesine rağmen kontrol altına alınamadı.

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'daki yangın 6 gündür söndürülemiyor
Kaliforniya'daki yangın 6 gündür söndürülemiyor
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'daki yangın 6 gündür söndürülemiyor
Kaliforniya'daki yangın 6 gündür söndürülemiyor

Alevlerin, kuzeyde Oregan doğuda Utah'a kadar uzandığı kaydedildi. Hızla ilerleyen alevler Redding'in Kuzey da yoğunlaştı.

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'daki yangın 6 gündür söndürülemiyor
Kaliforniya'daki yangın 6 gündür söndürülemiyor

Ferguson Fire bölgesindeki Yosemite Vadisi Milli Parkına Pazar gününe kadar girişler yasaklandı.

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'daki yangın 6 gündür söndürülemiyor
Kaliforniya'daki yangın 6 gündür söndürülemiyor

Uydu fotoğrafları yangınında çıkan dumanın Utah'a kadar uzandığını gösterdi.

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'daki yangın 6 gündür söndürülemiyor
Kaliforniya'daki yangın 6 gündür söndürülemiyor

San Fransisco'nun 290 km kuzeyinde bulunan Covlo yakınlardaki çiftliklerde 60 evin boşaltıldığı kaydedildi. edildi.

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'daki yangın 6 gündür söndürülemiyor
Kaliforniya'daki yangın 6 gündür söndürülemiyor

İtfaiye yetkilileri ikiz yangının 64 km güneyde Mendocino ve Lake beldelerine doğru ilerlemeye devam ettiği en az 7 evin yandığı, bin 200 evin de yangın tehdidi yüzünden boşaltıldığını söyledi.

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