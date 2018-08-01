Kaliforniya'daki yangın 6 gündür söndürülemiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Californiaya Eyaletindeki yangın altıncı gününe girmesine rağmen kontrol altına alınamadı. Alevlerin, kuzeyde Oregan doğuda Utah'a kadar uzandığı kaydedildi. Hızla ilerleyen alevler Redding'in Kuzey Kaliforniyada yoğunlaştı. Ferguson Fire bölgesindeki Yosemite Vadisi Milli Parkına Pazar gününe kadar girişler yasaklandı. Uydu fotoğrafları Kaliforniya yangınında çıkan dumanın Utah'a kadar uzandığını gösterdi. San Fransisco'nun 290 km kuzeyinde bulunan Covlo yakınlardaki çiftliklerde 60 evin boşaltıldığı kaydedildi. edildi. İtfaiye yetkilileri ikiz yangının 64 km güneyde Mendocino ve Lake beldelerine doğru ilerlemeye devam ettiği en az 7 evin yandığı, bin 200 evin de yangın tehdidi yüzünden boşaltıldığını söyledi.