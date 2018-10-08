Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'nın gizemli ı tekrar ortaya çıktı!

'nın Van Gölü ı olarak bilinen Ogopogo yıllar sonra tekrar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 08.10.2018 22:32 Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 22:34
Kanada'nın gizemli canavarı tekrar ortaya çıktı!
'nın British Columbia eyaletindeki Okanagan Gölü'nde yaşadığı öne sürülen tarih öncesi efsanevi canlı Ogopogo'ya ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı.
Kanada'nın gizemli canavarı tekrar ortaya çıktı!
Son üç haftadır göl çevresini ziyaret eden turistler, efsanevi canlı Ogopogo'nun fotoğraflarını çektiklerini söylüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kanada'nın gizemli canavarı tekrar ortaya çıktı!
Geçtiğimiz 12 Eylül günü göl çevresinde piknik yapan David ve Ketih Halbauer kardeşler, göl yüzeyinde dev bir canlının hareket ettiğini fark ettiklerini ve ardından bu anları kamerayla kaydettiklerini belirtti.
Kanada'nın gizemli canavarı tekrar ortaya çıktı!
İkilinin aktardığı bilgilere göre dev bir yılanı andıran yaklaşık 15 metre uzunluğa sahip.
Kanada'nın gizemli canavarı tekrar ortaya çıktı!
Halbauer kardeşlerin iddialarının ardından bir başka ikili de ı gördüklerine dair açıklamalarda bulundu.
Kanada'nın gizemli canavarı tekrar ortaya çıktı!
Van G�l� ı benzeri Ogopogo'nun g�r�ld�ğ�ne dair 1972 yılından bu yana �ok sayıda iddia ortaya atılsa da yapılan araştırmalar sonucunda g�lde yaşayan dev bir canavarın varlığına kanıt olabilecek hi�bir bulguya rastlanmadı.
Kanada'nın gizemli canavarı tekrar ortaya çıktı!
BİZE ULAŞIN