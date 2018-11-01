Türkiye'nin en iyi haber sitesi

nun ilk fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 01.11.2018 11:50 Güncelleme Tarihi: 01.11.2018 11:55
Kara kutunun ilk fotoğrafları...

'nın başkenti Cakarta'dan havalandıktan 13 dakika sonra düşen Lion Air Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının suna ulaşıldı.

Kara kutunun ilk fotoğrafları...

'nın başkenti Cakarta'dan Sumarta Adası'ndaki Pangkal Pinang'a gitmek üzere 29 Ekim'de havalanan uçağın kalkışından 13 dakika sonra radar bağlantısı kesildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kara kutunun ilk fotoğrafları...

181 yolcu ve 8 kişilik mürettebatıyla düşen uçakta sağ kalan olmadı.

Kara kutunun ilk fotoğrafları...

'da kalkışından kısa süre sonra düşen JT 610 sefer sayılı Lion Air Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının su bulundu.

Kara kutunun ilk fotoğrafları...

Geçtiğimiz gün uçağın gövdesine ulaşan lı dalgıçların uçağın suna da ulaştığı açıklandı.

Kara kutunun ilk fotoğrafları...

Arama kurtarma gemisinden televizyonuna telefonla bağlanan bir dalgıç, "Kazdık ve ya ulaştık" ifadesini kullandı.

Kara kutunun ilk fotoğrafları...

Şimdiye kadar uçağın sadece küçük parçalarının bulunduğunu söyleyen dalgıçlar, buldukları nun "uçuş veri kaydedicisi" mi yoksa "kokpit ses kaydedicisi" mi olduğu hakkında bilgi vermedi.

BİZE ULAŞIN