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'nda görsel şölen

Giriş Tarihi: 11.07.2018 17:03 Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 17:04
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'nda görsel şölen
Karacabey Longozu'nda görsel şölen

Konar göçer Yörükler tarafından Bursa'nın Karacabey ilçesine getirilip doğaya salındığı bilinen, bir asırdır yaşamlarını 'nda yabani olarak sürdüren Orta Asya kökenli atların bölgede doğayla uyumları, birlikte hareket etmeleri dikkati çekiyor.

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'nda görsel şölen
Karacabey Longozu'nda görsel şölen

ve Dalyan Gölü havzasına uyum sağlayan atlar, doğaya salınmalarından bu yana yaz kış sürüler halinde yaşıyor.

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'nda görsel şölen
Karacabey Longozu'nda görsel şölen

Aradan geçen zamanda üreyerek sayıları artan, kendi içlerinde gruplara ayrılarak longozun çeşitli bölgelerine dağılan atlar, sulak alanlarda dolaşırken kartpostalları andıran görüntüler oluşturuyor.

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'nda görsel şölen
Karacabey Longozu'nda görsel şölen

Göl etrafında yeni doğan taylarla bir araya gelen atlar otlarken, aygırları ise çevreden gelebilecek tehlikelere karşı grupların güvenliğini sağlıyor.

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'nda görsel şölen
Karacabey Longozu'nda görsel şölen

Son derece ürkek olmaları nedeniyle yanlarına yaklaşılması mümkün olmayan yaban atları, herhangi bir tehlike sezdiklerinde dört nala koşarak ormanın derinliklerine karışıyor.

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'nda görsel şölen
Karacabey Longozu'nda görsel şölen
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'nda görsel şölen
Karacabey Longozu'nda görsel şölen
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