Karacabey Longozu'nda görsel şölen

Konar göçer Yörükler tarafından Bursa'nın Karacabey ilçesine getirilip doğaya salındığı bilinen, bir asırdır yaşamlarını Karacabey Longozu'nda yabani olarak sürdüren Orta Asya kökenli atların bölgede doğayla uyumları, birlikte hareket etmeleri dikkati çekiyor. Karacabey Longozu ve Dalyan Gölü havzasına uyum sağlayan atlar, doğaya salınmalarından bu yana yaz kış sürüler halinde yaşıyor. Aradan geçen zamanda üreyerek sayıları artan, kendi içlerinde gruplara ayrılarak longozun çeşitli bölgelerine dağılan atlar, sulak alanlarda dolaşırken kartpostalları andıran görüntüler oluşturuyor. Göl etrafında yeni doğan taylarla bir araya gelen atlar otlarken, aygırları ise çevreden gelebilecek tehlikelere karşı grupların güvenliğini sağlıyor. Son derece ürkek olmaları nedeniyle yanlarına yaklaşılması mümkün olmayan yaban atları, herhangi bir tehlike sezdiklerinde dört nala koşarak ormanın derinliklerine karışıyor.