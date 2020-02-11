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  • Karantina gemisinde koronavirüs hızla yayılıyor!koronavirüs kabusu yaşanan karantina gemisinden kan donduran sözler...

Karantina gemisinde hızla yayılıyor!koronavirüs kabusu yaşanan karantina gemisinden kan donduran sözler...

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1018, koronavirüs salgınından etkilenenlerin sayısı da 43 bin 97'ye yükseldi. Koronavirüs salgınından etkilenenlerin sayısı her geçen gün artarken 'da koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan cruise gemisi Diamond Princess'te de kriz devam ediyor. Çok sayıda yolcusu bulunan karantina gemisinde enfekte olan kişi sayısı her geçen gün artarken gemide bulunanlar çıkabilmek için deyim yerindeyse yalvarmaya başladı

Giriş Tarihi: 11.02.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 10:40
Karantina gemisinde koronavirüs hızla yayılıyor!koronavirüs kabusu yaşanan karantina gemisinden kan donduran sözler...

Günlerdir coronavirüsü nedeniyle karantina altında olan "Diamond Princess" isimli cruise gemisinde gerilim devam ediyor. 3 bin 700 yolculu gemide çalışanların söyledikleri dehşete düşürdü.

Karantina gemisinde koronavirüs hızla yayılıyor!koronavirüs kabusu yaşanan karantina gemisinden kan donduran sözler...

ENFEKTE SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

'daki Yokohama Limanı'nda salı gününden bu yana karantina devam ediyor. Devlet Başkanı karantinanın 14 gün süreceği açıklamasını yapmıştı.

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Karantina gemisinde koronavirüs hızla yayılıyor!koronavirüs kabusu yaşanan karantina gemisinden kan donduran sözler...

Gemideki yolcular tek tek yeni tip coronavirüsü semptomlarına bağlı testlerden geçiriliyor ve korkulan oluyor. Gemide ilk önce 10 kişi ile başlayan enfekte yolcu sayısı gelen son dakika bilgisine göre; 65 yeni vaka eklenmesiyle birlikte 135'e yükselmiş durumda.

Karantina gemisinde koronavirüs hızla yayılıyor!koronavirüs kabusu yaşanan karantina gemisinden kan donduran sözler...

YOLCULARIN ARDINDAN ŞİMDİ DE KABİN GÖREVLİLERİ...

Diamond Princess isimli gemide çalışan Hindistan uyruklu kabin görevlileri Hindistan hükümetten yardım beklediklerini açıkladı. Ülkelerden yardım isteyen çalışanlar, gemiyi terk edememeleri nedeniyle enfeksiyon riski altında olduklarını iddia ettiler.

Karantina gemisinde koronavirüs hızla yayılıyor!koronavirüs kabusu yaşanan karantina gemisinden kan donduran sözler...

Gemide çalışan Binay Kumar Sarkar'ın yaptığı açıklamalarda, "Artık bu noktada biz de korkmaya başladık. Talebimiz mürettebat üyelerini enfekte olanlardan ayrı tutulması. Ne ben ne de diğer kabin görevlileri virüs taramasından geçirilmedik." ifadelerini kullandı.

Karantina gemisinde koronavirüs hızla yayılıyor!koronavirüs kabusu yaşanan karantina gemisinden kan donduran sözler...

"YALVARIYORUM BİZİ EVİMİZE GÖNDERİN"

Sarkar, 'Sadece ateşi 37.5 üzerine çıkan insanlar kontrol ediliyor. eğer bu durumla baş edemiyorsa lütfen diğer ülkelerden yardım talep etsin. Birleşmiş Milletler ve Hindistan hükümeti bu duruma acilen dahil olmalı ve bizi hastalardan ayırmalı" açıklamasında bulundu.

Karantina gemisinde koronavirüs hızla yayılıyor!koronavirüs kabusu yaşanan karantina gemisinden kan donduran sözler...

Lütfen hala hastalık bulaşmamış bizlere ve diğer insanlara yardım edin. Gemide şu an Hindistanlı 160 kabin görevlisi ve 8 yolcu bulunuyor. Virüsle yüz yüze gelmeden buradan kurtulmamıza lütfen yardımcı olun. Yüzde 90'ımız şu an sağlıklı Hindistan Başbakanı Modi'ye yalvarıyorum, bizi evimize sağ salim gönderin" ifadelerini kullandı.

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