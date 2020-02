Karantina gemisinde koronavirüs hızla yayılıyor!koronavirüs kabusu yaşanan karantina gemisinden kan donduran sözler...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1018, koronavirüs salgınından etkilenenlerin sayısı da 43 bin 97'ye yükseldi. Koronavirüs salgınından etkilenenlerin sayısı her geçen gün artarken Japonya'da koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan cruise gemisi Diamond Princess'te de kriz devam ediyor. Çok sayıda yolcusu bulunan karantina gemisinde enfekte olan kişi sayısı her geçen gün artarken gemide bulunanlar çıkabilmek için deyim yerindeyse yalvarmaya başladı