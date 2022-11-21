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Giriş Tarihi: 21.11.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 13:23

Katar'daki Dünya Kupası'na damga vuran anlar! Hollywood yıldızı Morgan Freeman'ın Kur'an dinletisi duygulandırdı

Dün akşam Katar'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda ünlü oyuncu ve Hollywood yıldızı Morgan Freeman ile Katar FIFA Temsilcisi Ghanim Al Muftah Kur'an-ı Kerim dinletisi geceye damga vurdu. İkilinin arasında geçen diyalog sosyal medyada da viral oldu.

Katar’daki Dünya Kupası’na damga vuran anlar! Hollywood yıldızı Morgan Freeman’ın Kur’an dinletisi duygulandırdı

Tüm dünyanın merakla beklediği Dünya Kupası'nın açılış maçı dün akşam Katar'da gerçekleşti. Büyük bir heyecanın yaşandığı gecede ünlü oyuncu Hollywood yıldızı Morgan Freeman ile Katar'ın FIFA elçisi Ghanim Al Muftah'ın diyaloğu geceye damga vurdu.

Katar’daki Dünya Kupası’na damga vuran anlar! Hollywood yıldızı Morgan Freeman’ın Kur’an dinletisi duygulandırdı

Freeman ile Al Muftah, Kur'an-ı Kerim'in Hucurat Suresi 13. ayeti üzerinden diyalog kurdu.

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Katar’daki Dünya Kupası’na damga vuran anlar! Hollywood yıldızı Morgan Freeman’ın Kur’an dinletisi duygulandırdı

Freeman'ın "Bu kadar ülke, dil ve kültür bir tek yol kabul edilirse nasıl bir araya gelebilir?" sözleri üzerine Al Muftah 13. ayette geçen sözlere yer verdi.

Katar’daki Dünya Kupası’na damga vuran anlar! Hollywood yıldızı Morgan Freeman’ın Kur’an dinletisi duygulandırdı

Al Muftah, "Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi soylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en üstününüz en çok takva sahibi olanınızdır. Allah bilendir, haberdar olandır" ifadelerine yer verdi.

Katar’daki Dünya Kupası’na damga vuran anlar! Hollywood yıldızı Morgan Freeman’ın Kur’an dinletisi duygulandırdı

Bunun üzerine ise Freeman, "Onu görebiliyorum. Bizi şu anda burada birleştiren şey, bizi ayırandan çok daha büyük." dedi.

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