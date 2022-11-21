Katar’daki Dünya Kupası’na damga vuran anlar! Hollywood yıldızı Morgan Freeman’ın Kur’an dinletisi duygulandırdı

Tüm dünyanın merakla beklediği Dünya Kupası'nın açılış maçı dün akşam Katar'da gerçekleşti. Büyük bir heyecanın yaşandığı gecede ünlü oyuncu Hollywood yıldızı Morgan Freeman ile Katar'ın FIFA elçisi Ghanim Al Muftah'ın diyaloğu geceye damga vurdu. Freeman ile Al Muftah, Kur'an-ı Kerim'in Hucurat Suresi 13. ayeti üzerinden diyalog kurdu. Freeman'ın 'Bu kadar ülke, dil ve kültür bir tek yol kabul edilirse nasıl bir araya gelebilir?' sözleri üzerine Al Muftah 13. ayette geçen sözlere yer verdi. Al Muftah, 'Ey insanlar! Sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi soylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en üstününüz en çok takva sahibi olanınızdır. Allah bilendir, haberdar olandır' ifadelerine yer verdi. Bunun üzerine ise Freeman, 'Onu görebiliyorum. Bizi şu anda burada birleştiren şey, bizi ayırandan çok daha büyük.' dedi. Al Muftah da cevap olarak 'Birbirimizden öğrenebilmek ve farklılıklarımızda güzellik bulabilmek için bu dünyaya milletler olarak dağıldığımıza inanarak yetiştirileceğiz.' dedi. Katar'da gerçekleşen Dünya Kupası açılışında anlamlı mesaj! Kur'an-ı Kerim dinletisi geceye damga vurdu | Video Sosyal medyada paylaşılan o anlar gündeme damga vurdu. Pek çok kullanıcı ikilinin arasında geçen diyaloğun 'çok güzel ve birleştirici' olduğundan bahsetti.