Kate Middleton'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza

Prens William daha önce eşinin üstsüz fotoğraflarının yayınlanmasının 'şoke edici' olduğunu ifade etmiş yaşanan bu olayın Annesi Lady Diana'nın papazzilerden kaçarken kaza yapmasına neden olan tacize benzediğini belirtmişti. Altı yıl önce Fransa'da tatildeyken çekilen üstsüz fotoğrafları dergiye basılan Cambridge Düşesi Kate Middleton ve eşi Prens William2ın açtığı dava sonuçlandı Fransız temyiz mahkemesi, Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın tatilde çekilen üstsüz pozlarını yayınlayan Closer dergisine, özel hayatının gizliliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle 45 bin euro para cezası verilmesini onayladı. Dün görülen duruşmada Middleton'ın üstsüz fotoğraflarını çeken Cyril Moreau ve Dominique Jacovides adlı iki fotoğrafçı da 10'ar bin euro para cezasına çarptırıldı. Middleton'ın, 2012 yılında Fransa'nın güney doğusundaki Provence'de tatilde, üstsüz güneşlenirken fotoğrafları çekilmiş, Closer dergisinde yayınlanmıştı. Kate Middleton'ın mayolu fotoğrafları ise yerel gazete La Provence'ye basılmıştı. Bunun üzerine Prens William ve Kate Middleton dergiye dava açtı, davayı kazanarak 100 bin euro almaya hak kazandı. Olaydan dolayı 'manevi çöküntü' yaşadığını vurgulayan çift, fotoğraflar için mahkemeden 1,5 milyon euro talep etmişti.