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'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza

Giriş Tarihi: 20.09.2018 15:26 Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 15:53
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'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza
Kate Middleton'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza

Prens William daha önce eşinin üstsüz fotoğraflarının yayınlanmasının "şoke edici" olduğunu ifade etmiş yaşanan bu olayın Annesi Lady Diana'nın papazzilerden kaçarken kaza yapmasına neden olan tacize benzediğini belirtmişti. Altı yıl önce Fransa'da tatildeyken çekilen üstsüz fotoğrafları dergiye basılan Cambridge Düşesi ve eşi Prens William2ın açtığı dava sonuçlandı

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'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza
Kate Middleton'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza

Fransız temyiz mahkemesi, Cambridge Düşesi 'ın tatilde çekilen üstsüz pozlarını yayınlayan Closer dergisine, özel hayatının gizliliğini ihlal ettikleri gerekçesiyle 45 bin euro para cezası verilmesini onayladı.

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'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza
Kate Middleton'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza

Dün görülen duruşmada Middleton'ın üstsüz fotoğraflarını çeken Cyril Moreau ve Dominique Jacovides adlı iki fotoğrafçı da 10'ar bin euro para cezasına çarptırıldı.

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'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza
Kate Middleton'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza

Middleton'ın, 2012 yılında Fransa'nın güney doğusundaki Provence'de tatilde, üstsüz güneşlenirken fotoğrafları çekilmiş, Closer dergisinde yayınlanmıştı.

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'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza
Kate Middleton'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza

'ın mayolu fotoğrafları ise yerel gazete La Provence'ye basılmıştı.

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'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza
Kate Middleton'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza

Bunun üzerine Prens William ve dergiye dava açtı, davayı kazanarak 100 bin euro almaya hak kazandı.

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'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza
Kate Middleton'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza

Olaydan dolayı 'manevi çöküntü' yaşadığını vurgulayan çift, fotoğraflar için mahkemeden 1,5 milyon euro talep etmişti.

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