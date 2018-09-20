Kate Middleton'ın üstsüz fotoğraflarına büyük ceza

Prens William daha önce eşinin üstsüz fotoğraflarının yayınlanmasının "şoke edici" olduğunu ifade etmiş yaşanan bu olayın Annesi Lady Diana'nın papazzilerden kaçarken kaza yapmasına neden olan tacize benzediğini belirtmişti. Altı yıl önce Fransa'da tatildeyken çekilen üstsüz fotoğrafları dergiye basılan Cambridge Düşesi Kate Middleton ve eşi Prens William2ın açtığı dava sonuçlandı