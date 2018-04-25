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'ın hayran bırakan dikkati!

Giriş Tarihi: 25.04.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 11:14
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'un hayran bırakan dikkati!
Kate Middleton'un hayran bırakan dikkati!

, önceki gün üçüncü bebeğini dünyaya getirdi. Adı henüz belli olmayan erkek bebek, Prens William ve Prens Harry'nin yanı sıra ailenin küçük üyeleri Prens George ve Prenses Charlotte'ın da dünyaya geldiği hastanede doğdu. Middleton da âdet olduğu üzere yanında kocası Prens William ile birlikte bebeğini kucağına aldı ve kapının önünde bekleyen fotoğrafçı ve meraklı kalabalığının karşısına çıktı. İşte o anlarda, özellikle de belli bir yaşın üstündekilerin ya da İngiliz Kraliyet Ailesi'yle yakından ilgilenenlerin fark edeceği bir ayrıntı göze çarptı.

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'un hayran bırakan dikkati!
Kate Middleton'un hayran bırakan dikkati!

, yakası beyaz zemin üzerine küçük çiçeklerle süslü kırmızı bir elbise giymişti. İlk doğumunda mavi, ikincisinde sarı ağırlıklı giyinen Middleton'ın bu kıyafeti kimi hatırlattı dersiniz?

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'un hayran bırakan dikkati!
Kate Middleton'un hayran bırakan dikkati!

Elbette Prens William'ın annesi Prenses Diana'yı. Tarzı "Diana'nın tarzının modern hali" olarak tanımlanan , gerçekten de hiç tanışmadığı kayınvalidesi Prenses Diana'nın modern bir kopyası gibi çıktı hastaneden.

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'ın hayran bırakan dikkati!
Kate Middleton'ın hayran bırakan dikkati!

Prenses Diana, ikinci bebeği Prens Harry'yi 1984 yılında dünyaya getirdiğinde hastaneden çıkarken üzerinde dönemin modasını yansıtan içine beyaz gömlek giydiği kırmızı bir kıyafet vardı

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'un hayran bırakan dikkati!
Kate Middleton'un hayran bırakan dikkati!

Yani bir başka deyişle bir kez daha kayınvalidesinin izinden gitmişti.

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'un hayran bırakan dikkati!
Kate Middleton'un hayran bırakan dikkati!

Bu arada Düşes'in üzerindeki kıyafetin çok sevdiği modacılardan biri olan Jenny Packham'ın imzasını taşıdığını da hatırlatalım.

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'un hayran bırakan dikkati!
Kate Middleton'un hayran bırakan dikkati!
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