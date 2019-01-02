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  • Kayıp firavunun mezarı bulundu mu? Şoke eden detay...

Kayıp firavunun mezarı bulundu mu? Şoke eden detay...

Giriş Tarihi: 02.01.2019 16:50 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 16:52
Kayıp firavunun mezarı bulundu mu? Şoke eden detay...

Kayıp firavunun nerede olabileceğine dair yeni bir gelişme yaşandı.

Kayıp firavunun mezarı bulundu mu? Şoke eden detay...

Akhenaton, Mısır yeni dönem 18. hanedanının liderlerinden birisi.

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Kayıp firavunun mezarı bulundu mu? Şoke eden detay...

17 yıl Mısır'ı yöneten Akhenaton, MÖ. 1336 yılında hayatını kaybetmişti.

Kayıp firavunun mezarı bulundu mu? Şoke eden detay...

Akhenaton klasik Mısır politeizmini terk eden ve Güneş Diski'ne tapan kişi olarak biliniyor.

Kayıp firavunun mezarı bulundu mu? Şoke eden detay...

Akhenaton'un ölümüden sonra tüm heykelleri yıkılmış, ismi krallar listesinden silinmiş ve bedeni gizlenmişti.

Kayıp firavunun mezarı bulundu mu? Şoke eden detay...

Akhenaton'ın bedeninin nerede olduğu yüzyıllardır cevaplanamayan bir soru olarak kaldı.

Kayıp firavunun mezarı bulundu mu? Şoke eden detay...

1907 yılında Akhenaton'un bedeninin nerede gizlendiğini açığa çıkaracak büyük bir keşif yapıldı.

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