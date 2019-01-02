Kayıp firavunun mezarı bulundu mu? Şoke eden detay...

Kayıp firavunun nerede olabileceğine dair yeni bir gelişme yaşandı. Firavun Akhenaton, Mısır yeni dönem 18. hanedanının liderlerinden birisi. 17 yıl Mısır'ı yöneten Firavun Akhenaton, MÖ. 1336 yılında hayatını kaybetmişti. Akhenaton klasik Mısır politeizmini terk eden ve Güneş Diski'ne tapan kişi olarak biliniyor. Akhenaton'un ölümüden sonra tüm heykelleri yıkılmış, ismi krallar listesinden silinmiş ve bedeni gizlenmişti. Akhenaton'ın bedeninin nerede olduğu yüzyıllardır cevaplanamayan bir soru olarak kaldı. 1907 yılında Akhenaton'un bedeninin nerede gizlendiğini açığa çıkaracak büyük bir keşif yapıldı.