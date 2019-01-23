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Kayıp uçağı ile ilgili hayati hatalar ortaya çıktı!

sefer sayılı - Pekin uçuşunu gerçekleştirirken kaybolan uçağı ile ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.01.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 10:08
Kayıp Malezya uçağı ile ilgili hayati hatalar ortaya çıktı!

-Pekin seferini yapan MH 370 sefer sayılı uçağı, 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu.

Kayıp Malezya uçağı ile ilgili hayati hatalar ortaya çıktı!

227 yolcu ve 12 kişilik mürettebat taşıyan uçak çok sayıda ülkenin arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı.

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Kayıp Malezya uçağı ile ilgili hayati hatalar ortaya çıktı!

Uçağı arama çalışmaları sonuçsuz kaldığı için durdurulmuştu.

Kayıp Malezya uçağı ile ilgili hayati hatalar ortaya çıktı!

ABD şirketi Ocean Infinity'nin yürüttüğü, 60 personelin ve 8 denizaltının görev yaptığı arama çalışmaları 24 Ocak 2018'de tekrar başlamıştı.

Kayıp Malezya uçağı ile ilgili hayati hatalar ortaya çıktı!

Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, yaptığı açıklamada arama çalışmalarının 29 Mayıs 2018'de durdurulması kararı aldıklarını söylemişti.

Kayıp Malezya uçağı ile ilgili hayati hatalar ortaya çıktı!

Kayıp uçağı ile ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı.

Kayıp Malezya uçağı ile ilgili hayati hatalar ortaya çıktı!

Hava Yolları Operasyon Merkezi'nin uçuşu sırasında 3 hayati hata yaptığı tespit edildi.

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