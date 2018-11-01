Kim Jong Un bu kez orada ortaya çıktı!

Her şeyi denetlemesi ile ünlü Kuzey Kore Lideri bu kez de ülkenin doğu kıyısındaki tatil merkezinde yapılan inşaatı denetledi. İşte Kim Jong Un'un ziyaretinden ilginç kareler... Kim Jong Un ortaya çıktı! Her şeyi denetlemesiyle ünlü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeniden sahnede. Kim, ülkenin doğu kıyısındaki tatil merkezi inşaatını denetledi. Kim'in kasaba turunda bir diğer durağı, kar altındaki Samjiyon oldu. Kuzey Kore lideri Yangdok kasabasından çıkan sıcak suyun tadına baktı. Fotoğrafları Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı dünya ile paylaştı. Her zaman olduğu gibi yanında not tutan generalleri vardı.