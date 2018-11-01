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Kim bu kez orada ortaya çıktı!

Her şeyi denetlemesi ile ünlü Kuzey Kore Lideri bu kez de ülkenin doğu kıyısındaki tatil merkezinde yapılan inşaatı denetledi. İşte Kim 'un ziyaretinden ilginç kareler...

Giriş Tarihi: 01.11.2018 15:03 Güncelleme Tarihi: 01.11.2018 15:37
Kim Jong Un bu kez orada ortaya çıktı!

Kim ortaya çıktı!

Kim Jong Un bu kez orada ortaya çıktı!

Her şeyi denetlemesiyle ünlü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeniden sahnede.

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Kim Jong Un bu kez orada ortaya çıktı!

Kim, ülkenin doğu kıyısındaki tatil merkezi inşaatını denetledi.

Kim Jong Un bu kez orada ortaya çıktı!

Kim'in kasaba turunda bir diğer durağı, kar altındaki Samjiyon oldu.

Kim Jong Un bu kez orada ortaya çıktı!

Kuzey Kore lideri Yangdok kasabasından çıkan sıcak suyun tadına baktı.

Kim Jong Un bu kez orada ortaya çıktı!

Fotoğrafları Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı dünya ile paylaştı.

Kim Jong Un bu kez orada ortaya çıktı!

Her zaman olduğu gibi yanında not tutan generalleri vardı.

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