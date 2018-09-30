Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Kim Jong Un ve hakkında bilinmeyenler!

Giriş Tarihi: 30.09.2018 11:59 Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 12:26
  • 1
  • 81
Kim Jong Un ve hakkında bilinmeyenler!
Kim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler!

'nin lideri Kim Jong Un dünyanın gündeminden düşmüyor.

  • 2
  • 81
Kim Jong Un ve hakkında bilinmeyenler!
Kim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler!

İsviçre'de okuduğu dönemde Koreli yetkililerin kontrolünde olan Jong Un, İsviçre peyniri emmantel seviyor ve havyar ile şampanyadan vazgeçmiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 81
Kim Jong Un ve hakkında bilinmeyenler!
Kim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler!

Eğer nükleer silahları olmasaydı muhtemelen tüm dünya 'yi, sadece dünyanın en kapalı toplumu olarak bilecekti.

  • 4
  • 81
Kim Jong Un ve hakkında bilinmeyenler!
Kim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler!

Diktatörleri hakkında eğlenceli haberler yapılacaktı.

  • 5
  • 81
Kim Jong Un ve hakkında bilinmeyenler!
Kim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler!

Saçları, hobileri, Batı'ya karşı olan takıntıları veya gizli ABD hayranlığı gibi.

  • 6
  • 81
Kim Jong Un ve hakkında bilinmeyenler!
Kim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler!

Batı böyle hikayeleri seviyor. Tıpkı Saddam Hüseyin'in yazdığı söylenen aşk kitapları, Muammer Kaddafi'nin kadın korumaları gibi...

  • 7
  • 81
Kim Jong Un ve hakkında bilinmeyenler!
Kim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler!

Gizemli bir karakter olacaktı liderleri de..

BİZE ULAŞIN