Kim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında bilinmeyenler!

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un dünyanın gündeminden düşmüyor. İsviçre'de okuduğu dönemde Koreli yetkililerin kontrolünde olan Jong Un, İsviçre peyniri emmantel seviyor ve havyar ile şampanyadan vazgeçmiyor. Eğer nükleer silahları olmasaydı muhtemelen tüm dünya Kuzey Kore'yi, sadece dünyanın en kapalı toplumu olarak bilecekti. Diktatörleri hakkında eğlenceli haberler yapılacaktı. Saçları, hobileri, Batı'ya karşı olan takıntıları veya gizli ABD hayranlığı gibi. Batı böyle hikayeleri seviyor. Tıpkı Saddam Hüseyin'in yazdığı söylenen aşk kitapları, Muammer Kaddafi'nin kadın korumaları gibi... Gizemli bir karakter olacaktı Kuzey Kore liderleri de..