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Kim Jong Un ve hakkında şok gerçekler!

dünyanın en kapalı toplumu olarak biliniyor. Kuzey Kore'nin bu kapalı toplum yapısı, ülkeyle ilgili bilgilerin çok sınırlı olması sonucunu doğuruyor. Ülkeye ilişkin sınırlı bilgiler ise binbir zorlukla Kuzey Kore'yi ziyaret edebilmiş turistlerin aktardıklarından oluşuyor. Son zamanlarda ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore liderinin temasları ülkenin kapalı toplum yapısından kurtulup reformlar yapabileceği tartışmalarını gündeme getirdi. Her ne kadar bu tartışmalar gündemde tartışılsa da Kuzey Kore hakkında bilinmeyen gerçekler insanları her geçen gün biraz daha şaşırtıyor...

Giriş Tarihi: 23.01.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 10:45
Kim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında şok gerçekler!

'nin lideri Kim Jong Un dünyanın gündeminden düşmüyor.

Kim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında şok gerçekler!

Eğer nükleer silahları olmasaydı muhtemelen tüm dünya 'yi, sadece dünyanın en kapalı toplumu olarak bilecekti.

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Kim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında şok gerçekler!

Diktatörleri hakkında eğlenceli haberler yapılacaktı.

Kim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında şok gerçekler!

Saçları, hobileri, Batı'ya karşı olan takıntıları veya gizli ABD hayranlığı gibi.

Kim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında şok gerçekler!

Batı böyle hikayeleri seviyor. Tıpkı Saddam Hüseyin'in yazdığı söylenen aşk kitapları, Muammer Kaddafi'nin kadın korumaları gibi...

Kim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında şok gerçekler!

Gizemli bir karakter olacaktı liderleri de...

Kim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında şok gerçekler!

'nin kurucu lideri Kim Song Il'in ardından ülkenin lideri oğlu Kim Jong Il oldu.

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