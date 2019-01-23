Kim Jong Un ve Kuzey Kore hakkında şok gerçekler!

Kuzey Kore dünyanın en kapalı toplumu olarak biliniyor. Kuzey Kore'nin bu kapalı toplum yapısı, ülkeyle ilgili bilgilerin çok sınırlı olması sonucunu doğuruyor. Ülkeye ilişkin sınırlı bilgiler ise binbir zorlukla Kuzey Kore'yi ziyaret edebilmiş turistlerin aktardıklarından oluşuyor. Son zamanlarda ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore liderinin temasları ülkenin kapalı toplum yapısından kurtulup reformlar yapabileceği tartışmalarını gündeme getirdi. Her ne kadar bu tartışmalar gündemde tartışılsa da Kuzey Kore hakkında bilinmeyen gerçekler insanları her geçen gün biraz daha şaşırtıyor...
Giriş Tarihi: 23.01.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 10:45