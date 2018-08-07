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Kim ile Kourtney Kardashian kavga etti

Giriş Tarihi: 07.08.2018 11:26 Güncelleme Tarihi: 07.08.2018 11:47
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Kim ile Kourtney Kardashian kavga etti
Kim Kardashian ile Kourtney Kardashian kavga etti
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Kim ile Kourtney Kardashian kavga etti
Kim Kardashian ile Kourtney Kardashian kavga etti

Keeping Up With The s adlı reality şov programında yer alan kardeşler Kim Kardashian ile Kourtney Kardashian birbirlerine girdi. Kourtney Kardashian, Kim Kardashian'a "iğrenç" ailesinin bir parçası olmaktan dolayı utandığını söyledi.

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Kim ile Kourtney Kardashian kavga etti
Kim Kardashian ile Kourtney Kardashian kavga etti

Ailece kamera karşısına geçtikleri Keeping Up With The s adlı reality show yüzünden Kim Kardashian (37) ve ablası Kourtney Kardashian (39) birbirlerine girdiler.

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Kim ile Kourtney Kardashian kavga etti
Kim Kardashian ile Kourtney Kardashian kavga etti

Karşılıklı küfürleşmelerin olduğu kavgada, Kourtney , Kim Kardashian'a "iğrenç" ailesinin bir parçası olmaktan dolayı utandığını söyledi.

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Kim ile Kourtney Kardashian kavga etti
Kim Kardashian ile Kourtney Kardashian kavga etti

Tartışmanın ana noktası, kardeşlerin "annelik ile kariyeri aynı anda yürütme" konusundaki fikirleri oldu.

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Kim ile Kourtney Kardashian kavga etti
Kim Kardashian ile Kourtney Kardashian kavga etti

Kourtney , "Hepimizin kendi öncelikleri var. Benim önceliğim anne olmak" dedi.

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Kim ile Kourtney Kardashian kavga etti
Kim Kardashian ile Kourtney Kardashian kavga etti

Kourtney ayrıca, "Yeterince param olsaydı çalışmazdım, bu programı yapmazdım. Tam zamanlı anne olurdum. İşte benim istediğim şey bu" dedi

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