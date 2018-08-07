Kim Kardashian ile Kourtney Kardashian kavga etti

Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov programında yer alan kardeşler Kim Kardashian ile Kourtney Kardashian birbirlerine girdi. Kourtney Kardashian, Kim Kardashian'a 'iğrenç' ailesinin bir parçası olmaktan dolayı utandığını söyledi. Ailece kamera karşısına geçtikleri Keeping Up With The Kardashians adlı reality show yüzünden Kim Kardashian (37) ve ablası Kourtney Kardashian (39) birbirlerine girdiler. Karşılıklı küfürleşmelerin olduğu kavgada, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian'a 'iğrenç' ailesinin bir parçası olmaktan dolayı utandığını söyledi. Tartışmanın ana noktası, kardeşlerin 'annelik ile kariyeri aynı anda yürütme' konusundaki fikirleri oldu. Kourtney Kardashian, 'Hepimizin kendi öncelikleri var. Benim önceliğim anne olmak' dedi. Kourtney ayrıca, 'Yeterince param olsaydı çalışmazdım, bu programı yapmazdım. Tam zamanlı anne olurdum. İşte benim istediğim şey bu' dedi