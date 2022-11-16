Giriş Tarihi: 16.11.2022 13:25
Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
13:31
Kimlikle seyahat ile ilgili önemli uyarı: İşte Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkeler...
O ülkeler ile kimlikle seyahat dönemi hayata geçmek üzere... Kimlikle seyahat uygulamasının başlatılması konusunda sağlanan mutabakat sonrası teknik hazırlıkların sona ermesi ile birlikte o ülkeye kimlikle seyahat başlayacak. Kimlikle seyahata ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Peki vize istemeyen, yalnızca pasaport ile gidebileceğiniz ülkeler hangileri?