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Haberler Galeri Kimlikle seyahat ile ilgili önemli uyarı: İşte Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkeler...
Giriş Tarihi: 16.11.2022 13:25 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 13:31

Kimlikle seyahat ile ilgili önemli uyarı: İşte Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkeler...

O ülkeler ile kimlikle seyahat dönemi hayata geçmek üzere... Kimlikle seyahat uygulamasının başlatılması konusunda sağlanan mutabakat sonrası teknik hazırlıkların sona ermesi ile birlikte o ülkeye kimlikle seyahat başlayacak. Kimlikle seyahata ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Peki vize istemeyen, yalnızca pasaport ile gidebileceğiniz ülkeler hangileri?

Kimlikle seyahat ile ilgili önemli uyarı: İşte Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkeler...

Kimlikkle seyahat dönemine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. O ülkelere kimlikle geçiş sağlamak için mutabakat sağlandı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile kimlikle seyahat başlayacak. Peki seyahat için Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler hangileri? İşte detaylar...

Kimlikle seyahat ile ilgili önemli uyarı: İşte Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkeler...

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

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Kimlikle seyahat ile ilgili önemli uyarı: İşte Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkeler...

GÜRCİSTAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

Kimlikle seyahat ile ilgili önemli uyarı: İşte Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkeler...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

Kimlikle seyahat ile ilgili önemli uyarı: İşte Türk vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebileceği ülkeler...

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

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