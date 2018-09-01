Kırgızistan'ın öne çıkan doğal güzellikleri.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün resmi ziyaret için gittiği Kırgızistan, 3 Eylül'de Türk Keneşi 6. Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Çuy, Issık Göl, Narın, Talas, Celal-Abad, Oş ve Batken adlarında 7 vilayetten oluşan Kırgızistan'da 6,2 milyon kişi yaşıyor. Tarih boyunca Doğu ile Batı'yı buluşturan İpek Yolu'nun ana güzergahlarından birini oluşturan coğrafyada yer alan Kırgızistan'ın nüfusunun yüzde 72'sini Kırgız, yüzde 14'ünü Özbek, yüzde 6,4'ünü de Ruslar oluşturuyor.. Kuzeyinde Kazakistan, batısında Özbekistan, güneybatısında Tacikistan ve güneydoğusunda Çin'e komşu olan Orta Asya ülkesi Kırgızistan'ın yüzde 65'ini Tanrı Dağları kaplıyor. Bu nedenle 'Orta Asya'nın İsviçre'si' olarak bilinen ülkenin Tanrı Dağları üzerindeki Issık Gölü ise Güney Amerika'daki Titikaka'dan sonra dünyanın en büyük dağ gölü olarak biliniyor.. Dağlık arazi nedeniyle kış turizmi etkin olan Kırgızistan'ın yer altı ve yer üstü kaynakları doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Ülkede resmi dil Kırgızca'nın yanı sıra Rusça da konuşuluyor. Sovyetler Birliği döneminde devlet ateizmi içinde yaşayan Kırgızistan'da nüfusun yüzde 76'sını Müslümanlar, yüzde 18'sini Hristiyanlar, yüzde 2'sini Budistler, yüzde 4'ünü de ateistler oluşturuyor.