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'ın öne çıkan doğal güzellikleri

Giriş Tarihi: 01.09.2018 17:32 Güncelleme Tarihi: 01.09.2018 17:47
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'ın öne çıkan doğal güzellikleri
Kırgızistan'ın öne çıkan doğal güzellikleri
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'ın öne çıkan doğal güzellikleri.
Kırgızistan'ın öne çıkan doğal güzellikleri.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün resmi ziyaret için gittiği , 3 Eylül'de Türk Keneşi 6. Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

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'ın öne çıkan doğal güzellikleri.
Kırgızistan'ın öne çıkan doğal güzellikleri.

Çuy, Issık Göl, Narın, Talas, Celal-Abad, Oş ve Batken adlarında 7 vilayetten oluşan 'da 6,2 milyon kişi yaşıyor.

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'ın öne çıkan doğal güzellikleri.
Kırgızistan'ın öne çıkan doğal güzellikleri.

Tarih boyunca Doğu ile Batı'yı buluşturan İpek Yolu'nun ana güzergahlarından birini oluşturan coğrafyada yer alan 'ın nüfusunun yüzde 72'sini Kırgız, yüzde 14'ünü Özbek, yüzde 6,4'ünü de Ruslar oluşturuyor..

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'ın öne çıkan doğal güzellikleri.
Kırgızistan'ın öne çıkan doğal güzellikleri.

Kuzeyinde Kazakistan, batısında Özbekistan, güneybatısında Tacikistan ve güneydoğusunda Çin'e komşu olan Orta Asya ülkesi 'ın yüzde 65'ini Tanrı Dağları kaplıyor. Bu nedenle "Orta Asya'nın İsviçre'si" olarak bilinen ülkenin Tanrı Dağları üzerindeki Issık Gölü ise Güney Amerika'daki Titikaka'dan sonra dünyanın en büyük dağ gölü olarak biliniyor..

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'ın öne çıkan doğal güzellikleri.
Kırgızistan'ın öne çıkan doğal güzellikleri.

Dağlık arazi nedeniyle kış turizmi etkin olan 'ın yer altı ve yer üstü kaynakları doğal güzellikleri arasında yer alıyor.

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'ın öne çıkan doğal güzellikleri.
Kırgızistan'ın öne çıkan doğal güzellikleri.

Ülkede resmi dil Kırgızca'nın yanı sıra Rusça da konuşuluyor. Sovyetler Birliği döneminde devlet ateizmi içinde yaşayan 'da nüfusun yüzde 76'sını Müslümanlar, yüzde 18'sini Hristiyanlar, yüzde 2'sini Budistler, yüzde 4'ünü de ateistler oluşturuyor.

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