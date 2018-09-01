Kırgızistan'ın öne çıkan doğal güzellikleri.

Kuzeyinde Kazakistan, batısında Özbekistan, güneybatısında Tacikistan ve güneydoğusunda Çin'e komşu olan Orta Asya ülkesi Kırgızistan'ın yüzde 65'ini Tanrı Dağları kaplıyor. Bu nedenle "Orta Asya'nın İsviçre'si" olarak bilinen ülkenin Tanrı Dağları üzerindeki Issık Gölü ise Güney Amerika'daki Titikaka'dan sonra dünyanın en büyük dağ gölü olarak biliniyor..