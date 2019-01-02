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Kirli oyun! Başkanı kınarken İngiliz heyet silah pazarlığı yapıyordu!

Başbakanı Theresa May'in 2 Ekim'deki Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle 'ı kınadığı gün, İngiliz heyetinin silah satışı için Riyad'da olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 02.01.2019 15:54 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 16:00
Kirli oyun! İngiltere Başkanı kınarken İngiliz heyet silah pazarlığı yapıyordu!
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Kirli oyun! İngiltere Başkanı kınarken İngiliz heyet silah pazarlığı yapıyordu!

İngiliz Daily Mirror gazetesinin, Bilgi Edinme Yasası kapsamında yaptığı başvuruyla ilgili yanıtta, Uluslararası Ticaret Bakanlığı'nın silah satışlarıyla ilgili birimi olan Savunma ve Güvenlik Dairesi'nden bir heyetin 14 ve 22 Ekim tarihlerinde 'da temaslarda bulunduğu belirtildi.

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Kirli oyun! İngiltere Başkanı kınarken İngiliz heyet silah pazarlığı yapıyordu!

Başbakan May, üst düzey heyetin Riyad'daki ikinci görüşmesini yaptığı gün, "'ı en güçlü şekilde kınadıklarını" açıklamıştı.

Kirli oyun! İngiltere Başkanı kınarken İngiliz heyet silah pazarlığı yapıyordu!

Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da, aynı gün Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada 'a verilecek yanıtı değerlendirdiklerini belirterek, "Duyduğumuz dehşet verici haberler değerlerimize temelden aykırıdır ve gerçek çıkması halinde buna göre davranacağız" demişti.

Kirli oyun! İngiltere Başkanı kınarken İngiliz heyet silah pazarlığı yapıyordu!

Hunt, açıklamasında Uluslaararası Ticaret Bakanı Liam Fox'un Riyad gezisini iptal ettiğini duyurmuş ancak 'ın başkentinde yapılan silah görüşmelerinden söz etmemişti.

Kirli oyun! İngiltere Başkanı kınarken İngiliz heyet silah pazarlığı yapıyordu!

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, İran destekli Husiler tarafından devrilen Devlet Başkanı Abdurabbu Mansur Hadi'yi yeniden iktidara geçirmek için 2015'te Yemen'e hava saldırıları başlattı.

Kirli oyun! İngiltere Başkanı kınarken İngiliz heyet silah pazarlığı yapıyordu!

İç savaşta, çoğu öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarında olmak üzere en az 10 bin kişi hayatını kaybetti.

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