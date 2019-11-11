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Kıyamet filmlerini aratmıyor! Kaderine terk edilen bu yerde...

Dünyanın farklı noktalarında terkedilmiş öyle yerler var ki! Kimileri ıssızlığın ortasında ürkütücü bir halde kaderine terk edilmiş bekliyor. Burası adeta kıyamet filmlerinden çıkmış gibi! Eski Yugoslavya döneminde en gelişmiş teknolojiyle yapılan, ile Hırvatistan arasındaki bölgede kaderine terk edilen askeri hava üssü Zeljava, görüntüsüyle kıyamet filmlerini andırıyor.

Giriş Tarihi: 11.11.2019 08:42 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 08:56
Kıyamet filmlerini aratmıyor! Kaderine terk edilen bu yerde...

Yapımı Soğuk Savaş döneminde, 1968 yılında tamamlanan hava üssü, savunma ve güvenlik amaçlı olarak sınırlarında kalan Bihac şehri yakınındaki Pljesevica Dağı'nda bulunuyor.

Kıyamet filmlerini aratmıyor! Kaderine terk edilen bu yerde...

Avrupa'nın en büyük yer altı hava üslerinden biri kabul edilen ve benzerine az rastlanan askeri tesis,

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Kıyamet filmlerini aratmıyor! Kaderine terk edilen bu yerde...

1990'lı yılların başında Hırvatistan ile Sırbistan arasındaki savaşta gördüğü hasar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Kıyamet filmlerini aratmıyor! Kaderine terk edilen bu yerde...

Yapımına 5 milyar dolardan fazla para harcanan 'Nesne 505' kod adlı Zeljava Hava Üssü, atom bombasıyla gerçekleştirilebilecek saldırılara dahi dayanabilecek şekilde inşa edildi.

Kıyamet filmlerini aratmıyor! Kaderine terk edilen bu yerde...

Yalnız bu duruma rağmen bölgede savaşın oluşturduğu tahribat tüm çıplaklığıyla görülebiliyor.

Kıyamet filmlerini aratmıyor! Kaderine terk edilen bu yerde...

Üssün o dönemde 50'den fazla askeri savaş jeti ve keşif uçağına ev sahipliği yaptığı 3 bin 500 metre uzunluğundaki korunaklı yer altı tünelleri, tahribatın izlerini duvarlarında ve tavanlarında taşıyor.

Kıyamet filmlerini aratmıyor! Kaderine terk edilen bu yerde...

Eski Yugoslavya için oldukça stratejik önemi bulunan üsteki radar uyarı sistemi, güvenli iletişim hatları ve enerji tesisatlarının yıkıntıları etrafa yayılmış şekilde çürüyor.

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