Kıyamet filmlerini aratmıyor! Kaderine terk edilen bu yerde...
Kıyamet filmlerini aratmıyor! Kaderine terk edilen bu yerde...
Dünyanın farklı noktalarında terkedilmiş öyle yerler var ki! Kimileri ıssızlığın ortasında ürkütücü bir halde kaderine terk edilmiş bekliyor. Burası adeta kıyamet filmlerinden çıkmış gibi! Eski Yugoslavya döneminde en gelişmiş teknolojiyle yapılan, Bosna Hersek ile Hırvatistan arasındaki bölgede kaderine terk edilen askeri hava üssü Zeljava, görüntüsüyle kıyamet filmlerini andırıyor.
Giriş Tarihi: 11.11.2019
08:42
Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
08:56
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