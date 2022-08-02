Giriş Tarihi: 02.08.2022 16:07
Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
16:08
Kızını zehirledikten sonra poz vermişti: Yunanistan'ın konuştuğu cani anne hakkında yeni detay...
Yunanistan'da 3 yılda 3 kızını kaybeden Roula Pispirigou, gündemden düşmüyor. Kızlarını kaybettikten sonra televizyon programlarında yardım çığlıkları atan kadının 9 yaşındaki kızı, hastanede öldükten sonra vücudunda öldürücü dozda ketamin bulunmuştu. Daha sonra kızlarının ölümünden sorumlu tutulan anne ile ilgili yeni detaylar geldi.