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Haberler Galeri Kızını zehirledikten sonra poz vermişti: Yunanistan'ın konuştuğu cani anne hakkında yeni detay...
Giriş Tarihi: 02.08.2022 16:07 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022 16:08

Kızını zehirledikten sonra poz vermişti: Yunanistan'ın konuştuğu cani anne hakkında yeni detay...

Yunanistan'da 3 yılda 3 kızını kaybeden Roula Pispirigou, gündemden düşmüyor. Kızlarını kaybettikten sonra televizyon programlarında yardım çığlıkları atan kadının 9 yaşındaki kızı, hastanede öldükten sonra vücudunda öldürücü dozda ketamin bulunmuştu. Daha sonra kızlarının ölümünden sorumlu tutulan anne ile ilgili yeni detaylar geldi.

Kızını zehirledikten sonra poz vermişti: Yunanistan’ın konuştuğu cani anne hakkında yeni detay...

Yunanistan'da dehşete düşüren bir olay yaşanmıştı. 33 yaşındaki Roula Pispirigo, yaptıkları ile Yunan basınının gündeminden düşmüyor.

Kızını zehirledikten sonra poz vermişti: Yunanistan’ın konuştuğu cani anne hakkında yeni detay...

Son üç yılda 3 çocuğunu kaybeden Pispirigou'nun 9 yaşındaki kızı 2021 yılının Nisan ayında hastaneye kaldırılmış ve Ocak ayında hayatını kaybetmişti.

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Kızını zehirledikten sonra poz vermişti: Yunanistan’ın konuştuğu cani anne hakkında yeni detay...

Küçük çocukta yapılan otopsi sonucunda "öldürücü dozda" ketamin bulunmasının ardından soruşturma derinleşmişti.

Kızını zehirledikten sonra poz vermişti: Yunanistan’ın konuştuğu cani anne hakkında yeni detay...

Daha sonra kadının son 3 yılda yaşamını yitiren iki kızının şüpheli ölümü dikkatleri çekmişti.

Kızını zehirledikten sonra poz vermişti: Yunanistan’ın konuştuğu cani anne hakkında yeni detay...

Bugün dehşet verici olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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