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Haberler Galeri Klozetin deliğinden çıkan yılan dehşeti yaşattı! Bir anda kanlar içinde kaldı
Giriş Tarihi: 10.09.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022 11:49

Klozetin deliğinden çıkan yılan dehşeti yaşattı! Bir anda kanlar içinde kaldı

Tayland'da yaşanan ve akıllara durgunluk veren olay, günün en çok konuşulan son dakika haberleri arasında öne çıkıyor. Öyle ki, tuvaletini yapmak için klozete oturann 18 yaşındaki bir genç, ömür boyu unutamayacağı bir olay yaşadı. Klozete oturan 18 yaşındaki genç, birkaç dakika sonra büyük bir acı hissederek yerinden sıçradı. Klozete baktığında ise beyninden vurulmuşa döndü. İşte, sosyal medyanın konuştuğu son dakika haberinin detayları...

Klozetin deliğinden çıkan yılan dehşeti yaşattı! Bir anda kanlar içinde kaldı

Akıllara durgunluk veren olay, Tayland'ın başkenti Bangkok'un 20 kilometre kadar kuzeyinde bulunan Nonthaburi'de gerçekleşti.

Klozetin deliğinden çıkan yılan dehşeti yaşattı! Bir anda kanlar içinde kaldı

18 yaşındaki Siraphop Masukarat adlı genç, tuvaletini yapmak üzere klozete oturduğunda, cinsel organında ani bir acı hissetti.

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Klozetin deliğinden çıkan yılan dehşeti yaşattı! Bir anda kanlar içinde kaldı

KANLAR İÇİNDE KALDI

Korkuyla yerinden fırlayan genç, klozette bir yılan olduğunu gördüğünde ise hayatının şokunu yaşadı. Bir buçuk metre uzunluğundaki yılanın soktuğu genç, kanlar içerisinde kaldı.

Klozetin deliğinden çıkan yılan dehşeti yaşattı! Bir anda kanlar içinde kaldı

Yaralarının tedavi alınması için hemen Bang Yai Hastanesi'ne kaldırılan gence üç dikiş atıldı. Yılan saldırısı nedeniyle herhangi bir bakteri bulaşmaması için antibiyotik tedavisine başlandı.

Klozetin deliğinden çıkan yılan dehşeti yaşattı! Bir anda kanlar içinde kaldı

"YILAN BÜYÜK DEĞİLDİ AMA CANIM ÇOK ACIDI"

Siraphop, "Tuvalet ihtiyacımı gidermek isterken birkaç dakika sonra ani bir acı hissettim. Klozete baktığımda ise içinde bir yılan olduğunu gördüm.

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