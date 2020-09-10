Giriş Tarihi: 10.09.2020 11:33
Güncelleme Tarihi: 19.09.2022
11:49
Klozetin deliğinden çıkan yılan dehşeti yaşattı! Bir anda kanlar içinde kaldı
Tayland'da yaşanan ve akıllara durgunluk veren olay, günün en çok konuşulan son dakika haberleri arasında öne çıkıyor. Öyle ki, tuvaletini yapmak için klozete oturann 18 yaşındaki bir genç, ömür boyu unutamayacağı bir olay yaşadı. Klozete oturan 18 yaşındaki genç, birkaç dakika sonra büyük bir acı hissederek yerinden sıçradı. Klozete baktığında ise beyninden vurulmuşa döndü. İşte, sosyal medyanın konuştuğu son dakika haberinin detayları...