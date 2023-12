Giriş Tarihi: 01.12.2023 15:08 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 15:39

Kod adı Eriha duvarı! İsrail sır gibi saklıyordu! New York Times gizli belgeleri deşifre etti

ABD'nin sponsorluğunda soykırıma girişen İsrail'in sır gibi sakladığı belgeler deşifre oldu. 'Eriha duvarı' kod adlı 40 sayfalık belgelerde Hamas'ın baskınına ilişkin ayrıntılı planların, İsrail tarafından tam 1 yıl önceden bilindiğini ortaya çıkaran The New York Times'ın haberi gündeme bomba gibi düştü.