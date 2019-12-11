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Korkunç gerçek! Bu şehirler 2035 yılında sular altında kalacak!

Bilim dünyası korkunç bir gerçeği açıkladı! Eğer buna bir dur denmezse dünyanın önemli merkezleri sular altında kalacak. Nedeni ise hala dünyayı bekleyen en büyük tehlikelerden biri olarak duran . Korkunç bir felaketin dünyayı beklediği tarih ise 2035 olarak öngörülüyor. Küresel ısınmaya bağlı olarak buzullarda yaşanan erime deniz seviyesinde artışa neden oluyor. Önümüzdeki dönemde bu sürecin önüne geçilmezse dünyanın pek çok önemli kenti sular altında kalacak. 2035 yılına kadar gerekli adımlar atılmazsa Maldivler, , Şangay ve gibi milyonlarca insanın yaşadığı kentler sular altında kalacak.

Giriş Tarihi: 11.12.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 11:33
Korkunç gerçek! Bu şehirler 2035 yılında sular altında kalacak!

Ne yazık ki her geçen gün dünya kötü bir sona doğru ilerliyor!

Korkunç gerçek! Bu şehirler 2035 yılında sular altında kalacak!

Küresel ısınmaya bağlı olarak buzullarda yaşanan erime deniz seviyesinde artışa neden oluyor.

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Korkunç gerçek! Bu şehirler 2035 yılında sular altında kalacak!

Önümüzdeki dönemde bu sürecin önüne geçilmezse dünyanın pek çok önemli kenti sular altında kalacak.

Korkunç gerçek! Bu şehirler 2035 yılında sular altında kalacak!

2035 yılına kadar gerekli adımlar atılmazsa , Şangay ve gibi milyonlarca insanın yaşadığı kentler sular altında kalacak.

Korkunç gerçek! Bu şehirler 2035 yılında sular altında kalacak!

Yine bu şehirlerin yanında tehlikede olan diğer yerler olarak Mısır'ın İskenderiye, Manila, Şeyseller de gösteriliyor.

Korkunç gerçek! Bu şehirler 2035 yılında sular altında kalacak!

Ayrıca Mumbai, Cakarta ve dünyanın en beğenilen tatil yerlerinden Maldivler tehlikenin merkezinde. Öte yandan yıl yıl korkunç gerçeği ortaya çıkaran görüntüler ortaya çıktı.

Korkunç gerçek! Bu şehirler 2035 yılında sular altında kalacak!

Eğer böyle devam ederse dünyayı çok kötü bir gelecek bekliyor.

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