Korkunç gerçek! Bu şehirler 2035 yılında sular altında kalacak!

Bilim dünyası korkunç bir gerçeği açıkladı! Eğer buna bir dur denmezse dünyanın önemli merkezleri sular altında kalacak. Nedeni ise hala dünyayı bekleyen en büyük tehlikelerden biri olarak duran küresel ısınma. Korkunç bir felaketin dünyayı beklediği tarih ise 2035 olarak öngörülüyor. Küresel ısınmaya bağlı olarak buzullarda yaşanan erime deniz seviyesinde artışa neden oluyor. Önümüzdeki dönemde bu sürecin önüne geçilmezse dünyanın pek çok önemli kenti sular altında kalacak. 2035 yılına kadar gerekli adımlar atılmazsa Maldivler, Amsterdam, Şangay ve Bangkok gibi milyonlarca insanın yaşadığı kentler sular altında kalacak.