Korkunç haberi aldıktan sonra otomobiline bindi ve...
Birlikte gelecek hayalleri kuran genç çiftin hayatı, birkaç saat içinde bir daha aynı olmamak üzere değişti. Yakınları ise yaşanan olaya resmen yıkıldı. Bu sonun yaşanacağını kimse tahmin edemezdi.
Nişanlı çiftin yaşadıkları şok etkisi yarattı...
Giriş Tarihi: 28.11.2019
09:20
Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
09:23
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Alice Robinson, nişanlısı Jason Francis ile birlikte gelecek hayalleri kuran, güzel yetenekli bir genç kadındı. Ancak başına gelen beklenmedik olaylarla hayatı altüst oldu.
İngiltere'nin Shropshire kasabasında dünyaya gelen Alice, nişanlısı Jason ile birlikte Avustralyaya taşınarak oraya yerleşmişti. Bir lifestyle dergisinde çalışan 26 yaşındaki Alice, 29 yaşındaki nişanlısı Jason ile aynı evi paylaşıyordu.
Güzel sanatlar fakültesi mezunu olan Alice, çevresi tarafından "çok yetenekli" olarak nitelendiriliyordu. Jason ise geçmişinde itfaiyecilik yapmış yarı profesyonel bir sporcu ve yapı sektöründe çalışan teknisyendi.
Ancak geçen yıl 22 Aralık tarihinde, çiftin hayatları bir daha aynı olmamak üzere değişti. Yetenekli bir sporcu olan Jason, arkadaşlarıyla buluşup bir rugby kulübüne giderek maç izlemişti. Jason akşam saat 20.00 civarında nişanlısı ile paylaştığı evine dönmek üzere yürüyordu.
Ancak Jason, hiçbir zaman eve dönemedi. Çünkü ünlü bir
pizza zincirinin dağıtım kamyonu ona çarptı. Ağır yaralanan Jason hastaneye kaldırıldı. Nişanlısı Alice'e ve ailesine haber verildi.
Kötü haberi alan Alice hemen hastaneye koştu. Burada endişe içerisinde beklerken, doktor ona kötü haberi verdi: Nişanlısı Jason tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Aldığı haberle dünya başıan yıkılan Alice, şok içerisindeydi. "Biraz hava almaya ihtiyacım var" diyerek hastaneden dışarı koştu. Gözü yaşlı genç kadın, hastaneye geri dönmek yerine otomobiline atlayarak oradan uzaklaştı.