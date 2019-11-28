Korkunç haberi aldıktan sonra otomobiline bindi ve...

Ancak geçen yıl 22 Aralık tarihinde, çiftin hayatları bir daha aynı olmamak üzere değişti. Yetenekli bir sporcu olan Jason, arkadaşlarıyla buluşup bir rugby kulübüne giderek maç izlemişti. Jason akşam saat 20.00 civarında nişanlısı ile paylaştığı evine dönmek üzere yürüyordu.