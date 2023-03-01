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Giriş Tarihi: 01.03.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 09:59

Koronavirüs gerçeğinde ikinci perde! Bakanlığın raporunun ardından FBI da açıkladı

Son dakika haberleri: 2019 yılından bu yana dünya genelinde yaklaşık 7 milyon kişinin ölümüne neden olan koronavirüs pandemisinin etkisi azalmış olsa da henüz tamamen atlatılabilmiş değil. Ortaya çıktığı günden bu yana salgının başlangıç sebebi hakkında çok sayıda iddia öne sürülmüştü. Virüsün, sıfır noktası olarak kabul edildiği Çin'de bulunan laboratuvardan mı sızdığı yoksa hayvan pazarından mı kaynaklandığı tartışılırken geçtiğimiz günlerde ABD Enerji Bakanlığı'nın araştırmasının sonuçları kamuoyuna sızdırılmıştı. Konuyla ilgili yeni açıklama bu kez FBI'dan geldi.

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Koronavirüs gerçeğinde ikinci perde! Bakanlığın raporunun ardından FBI da açıkladı

Son dakika haberleri: Görüldüğü ilk günden bu yana hakkında onlarca iddia ortaya atılan koronavirüsün nereden çıktığı ve nasıl yayıldığıyla ilgili gerçekler bugün hala tam olarak netlik kazanmadı. 2019 yılında, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs, dünya tarihine damgasını vuran ölümcül bir salgın başlattı. Salgın, geliştirilen aşılar ve virüsün baskın bir varyantı olan Omicron'la beraber kontrol altına alınmış olsa da virüsün etkileri tam olarak silinmedi.

Koronavirüs gerçeğinde ikinci perde! Bakanlığın raporunun ardından FBI da açıkladı

Salgının başlangıcından bu yana, virüsün ortaya çıkışıyla ilgili onlarca soru işareti ve teori ortaya atılmışken bunların başında virüsün Çin hükümetine bağlı laboratuvardan sızdığı veya Wuhan kentindeki hayvan pazarından dünyaya yayıldığı geliyordu.

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Koronavirüs gerçeğinde ikinci perde! Bakanlığın raporunun ardından FBI da açıkladı

İddialarla ilgili araştırmalar yapılmış olsa da kesin bir sonuca ulaşılamamıştı. ABD'li gazete Wall Street Journal'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir haberse büyük yankı uyandırmıştı.

Koronavirüs gerçeğinde ikinci perde! Bakanlığın raporunun ardından FBI da açıkladı

WSJ, "'Enerji Bakanlığı Kovid-19 Pandemisinin Büyük Olasılıkla Kaynağının Laboratuvar Sızıntısı Olduğunu Söylüyor" başlıklı haberinde virüsün sıfır noktası olarak kabul edilen Çin ile ilgili ABD'li kaynakların elde ettiği yeni bir bilgiyi duyurmuştu.

Koronavirüs gerçeğinde ikinci perde! Bakanlığın raporunun ardından FBI da açıkladı

"KORONAVİRÜS İNSAN YAPIMI"

Haberde, ABD Enerji Bakanlığı'nın yeni araştırması sonucunda virüsün büyük olasılıkla Wuhan'daki bir laboratuvardan yayıldığı ifadeleri yer almıştı. Virüsün "insan yapımı" olduğu ve hayvan kökenli teorinin reddedildiği söylenirken ve virüsün kaçışının muhtemelen kazara olduğu bilgisine de yer verilmişti.

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