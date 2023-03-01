Giriş Tarihi: 01.03.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 09:59

Koronavirüs gerçeğinde ikinci perde! Bakanlığın raporunun ardından FBI da açıkladı

Son dakika haberleri: 2019 yılından bu yana dünya genelinde yaklaşık 7 milyon kişinin ölümüne neden olan koronavirüs pandemisinin etkisi azalmış olsa da henüz tamamen atlatılabilmiş değil. Ortaya çıktığı günden bu yana salgının başlangıç sebebi hakkında çok sayıda iddia öne sürülmüştü. Virüsün, sıfır noktası olarak kabul edildiği Çin'de bulunan laboratuvardan mı sızdığı yoksa hayvan pazarından mı kaynaklandığı tartışılırken geçtiğimiz günlerde ABD Enerji Bakanlığı'nın araştırmasının sonuçları kamuoyuna sızdırılmıştı. Konuyla ilgili yeni açıklama bu kez FBI'dan geldi.