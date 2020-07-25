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Koronavirüs salgınını baştan beri biliyor ve izliyorlar! Kovid-19 hakkındaki iddia ortalığı karıştırdı
Yeni tip koronavirüsü (SARS-COV-2) dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Toplam vaka sayısı 16 milyonu geçti ve 643 bin kişi ise hayatını kaybetti. Bilim dünyası aşı çalışmalarına iyice yoğunlaşmış durumda. Kovid-19 hakkındaki iddialar da durmak bilmiyor. Bilindiği üzere şimdiye kadar virüsle ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan en ünlüsü ise virüsün Wuhan'daki laboratuvarda geliştirildiğine dair olanı. Fakat tüm bu iddiaları bir kenara ittirin. Ünlü komplo teorisyeni Scott Waring uçuk bir iddia ileri sürdü.
Giriş Tarihi: 25.07.2020
17:45
Güncelleme Tarihi: 25.07.2020
18:17
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