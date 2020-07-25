Koronavirüs salgınını baştan beri biliyor ve izliyorlar! Kovid-19 hakkındaki iddia ortalığı karıştırdı

Peki neden şimdi böyle bir olay oldu? Bir UFO veya uzaylılara ait bir gözlem aracı olabilir mi? Bence olabilir.Uzaylıların baştan beridir koronavirüs salgınını bildiğini düşünüyorum. İnsanlığın koronavirüsle olan mücadelesini ve olası bir yok olma seviyesinden kaçınıp kaçınamadığımızı görmek istiyorlar. Virüs hakkındaki gerçeği bilmiyoruz. Mutasyona uğrayabilir ve geliştirilen ilaçlara karşı bağışıklık kazanabilir" dedi.