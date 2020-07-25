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Koronavirüs salgınını baştan beri biliyor ve izliyorlar! Kovid-19 hakkındaki iddia ortalığı karıştırdı

Yeni tip (SARS-COV-2) dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Toplam vaka sayısı 16 milyonu geçti ve 643 bin kişi ise hayatını kaybetti. Bilim dünyası aşı çalışmalarına iyice yoğunlaşmış durumda. Kovid-19 hakkındaki iddialar da durmak bilmiyor. Bilindiği üzere şimdiye kadar virüsle ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan en ünlüsü ise virüsün Wuhan'daki laboratuvarda geliştirildiğine dair olanı. Fakat tüm bu iddiaları bir kenara ittirin. Ünlü komplo teorisyeni uçuk bir iddia ileri sürdü.

Giriş Tarihi: 25.07.2020 17:45 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 18:17
Koronavirüs salgınını baştan beri biliyor ve izliyorlar! Kovid-19 hakkındaki iddia ortalığı karıştırdı

Birçok konuda olduğu gibi için de komplo teorileri ortaya çıktı. Fakat virüsle ilgili yeni bir iddia ise bu işe bambaşka bir boyut ekledi.

Koronavirüs salgınını baştan beri biliyor ve izliyorlar! Kovid-19 hakkındaki iddia ortalığı karıştırdı

Uzaylılar hakkındaki uçuk iddialarıyla gündeme gelen 'e göre salgın uzaylılar tarafından baştan beridir biliniyor ve izleniyor.

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Koronavirüs salgınını baştan beri biliyor ve izliyorlar! Kovid-19 hakkındaki iddia ortalığı karıştırdı

Waring bu iddiasını da Dünya'nın yörüngesinde keşfedilen yeni uydusuna dayandırdı. Ünlü komplo teorisyenine göre bu mini uydunun keşfedilme zamanı oldukça manidar.

Koronavirüs salgınını baştan beri biliyor ve izliyorlar! Kovid-19 hakkındaki iddia ortalığı karıştırdı

Waring, salgının başlamasından sonra 2020 CD3 isimli küçük asteroidin ortaya çıktığını, belki de asteroidin uzaylıların gözlem uydusu olabileceğini ileri sürdü.

Koronavirüs salgınını baştan beri biliyor ve izliyorlar! Kovid-19 hakkındaki iddia ortalığı karıştırdı

Waring, "İnsanlığın koronavirüsle savaşmasına tanık olmak için tam zamanında geldi. Bence bu tesadüf değil. Bu nesnenin bahsedildiği gibi ufak boyutlarda olmadığını düşünüyorum, daha büyük boyutta olabilir.

Koronavirüs salgınını baştan beri biliyor ve izliyorlar! Kovid-19 hakkındaki iddia ortalığı karıştırdı

Peki neden şimdi böyle bir olay oldu? Bir UFO veya uzaylılara ait bir gözlem aracı olabilir mi? Bence olabilir.Uzaylıların baştan beridir koronavirüs salgınını bildiğini düşünüyorum. İnsanlığın koronavirüsle olan mücadelesini ve olası bir yok olma seviyesinden kaçınıp kaçınamadığımızı görmek istiyorlar. hakkındaki gerçeği bilmiyoruz. Mutasyona uğrayabilir ve geliştirilen ilaçlara karşı bağışıklık kazanabilir" dedi.

Koronavirüs salgınını baştan beri biliyor ve izliyorlar! Kovid-19 hakkındaki iddia ortalığı karıştırdı

Waring'in iddiasına ek olarak bazı komplo teorisyenleri de virüsün uzaylılar tarafından bilerek getirildiğini belirtti. Çin'e düşen kuyruklu yıldız parçasının da aslında içinde bulunan bir uzay gemisi olduğunu ileri sürdüler.

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