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Kötü haberler gelmeye devam ediyor...

Giriş Tarihi: 26.12.2018 08:06 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 08:14
Kötü haberler gelmeye devam ediyor...

'nın güneyindeki Sicilya Adası bölgesinde Etna'dan sonra Stromboli Yanardağı da aktif duruma geçti.

Kötü haberler gelmeye devam ediyor...

Sicilya Adası bölgesindeki Eolie Adaları'nda yer alan Stromboli yanardağının yeniden lav ve kül püskürtmeye başladığı bildirildi.

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Kötü haberler gelmeye devam ediyor...

İtalyan haber ajansı Ansa, Sivil Koruma Kurumu kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Stromboli Yanardağı'nın aktif durumda olmasından dolayı bölgedeki alarm düzeyinin "yeşil"den "sarı"ya yükseltildiğini duyurdu.

Kötü haberler gelmeye devam ediyor...

İtalyan jeolojik uzmanları, Etna'daki patlamalarla bağlantılı olarak Stromboli'nin aktif duruma geçtiğini kaydetti.

Kötü haberler gelmeye devam ediyor...

Öte yandan iki gündür aktif durumda olan 'nın olduğu Katanya kenti çevresinde son 24 saatte 750 yer sarsıntısı tespit edildiği açıklandı.

Kötü haberler gelmeye devam ediyor...

Sivil Koruma Kurumu yetkilileri, richter ölçeğiyle 4,3 ila 4 düzeyine kadar çıkan yer sarsıntılarının da kaydedildiğini belirtti.

Kötü haberler gelmeye devam ediyor...

Bu arada 'ndan yayılan küllerden dolayı uçuşların kısmi olarak durdurulduğu Katanya'daki Fontanarossa Havaalanı'nda durumun normale döndüğü ve uçuşlara başlandığı bildirildi.

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