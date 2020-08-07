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Köydeki insanlar aniden korkunç varlıklar görmeye başladı! İşin gerçeği kan dondurdu!

60 yıl önce bir köyde insanlar aniden garip halüsinasyonlar görmeye başladı. İnsanların bazıları korkunç canavarlarla karşılaşırken, bazıları kaybettikleri yakınlarını karşılarında buldu. Köy sakinleri açıklaması bir türlü yapılamayan varlıklarla ve olaylarla karşılaştıklarını söyledi. Bu halüsinasyonların sonuçları kötü bitti. Akıl sağlığını kaybedenler ve yaşamını yitirenler oldu. Kimileri bunun büyü olduğunu ileri sürerken, kimileri ise hastalıktan yaşandığını belirtti. Ancak olayın arkasından ise korkunç bir deneyin olduğu ileri sürüldü. Peki bu deney neydi? Neyi amaçlıyordu? İşte korkunç detaylar...

Giriş Tarihi: 07.08.2020 13:18 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 13:31
Köydeki insanlar aniden korkunç varlıklar görmeye başladı! İşin gerçeği kan dondurdu!

Bilim tarihi boyunca birçok deney yapıldı. Kayıtlara geçen deneyler arasında fiyaskoyla sonuçlanıp, korkunç sonuçlar doğuranlar da vardı. Bilim adına yapılan bu deneylerde bazen hayvanlar, bazen de insanlar kullanıldı. İşte deneklere uygulanan acımasız yöntemler...

Köydeki insanlar aniden korkunç varlıklar görmeye başladı! İşin gerçeği kan dondurdu!

Bir arenaya çıkartılan azgın boğa Delgado'ya saldırmak için koşmaya hazırlanırken Delgado boğanın beynindeki elektrotlara sinyal göndererek saldırmasını engellemiş ve onu kısmen kontrol altına alabilmişti.

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Köydeki insanlar aniden korkunç varlıklar görmeye başladı! İşin gerçeği kan dondurdu!

Boğanın beynine yerleştirilen bu bilgisayar çipi, istenmeyen hareketlerden duygu kontrolüne, kadar çok geniş bir kontrol öbeği sağlamıştır.

Köydeki insanlar aniden korkunç varlıklar görmeye başladı! İşin gerçeği kan dondurdu!

ÖLÜLERİ DİRİLTME DENEYİ

'nden Robert Cornish 1930'larda öleni geri getirmenin bir yolunu bulduğuna inanmıştı. Bu çözüm yolu, kanın kimyasal karışımlarla bir tahterevallideymiş gibi bir aşağı bir yukarı doğru akıtılmasıydı.

Cornish deneyini bir grup köpek üzerinde gerçekleştirmek için önce iki köpeği boğarak öldürdü ve bu köpeklerin damarlarına adrenalin ve pıhtılaşmayı önleyici bir karışımı enjekte etti.

Köydeki insanlar aniden korkunç varlıklar görmeye başladı! İşin gerçeği kan dondurdu!

Ardından onları tahterevalli tekniğiyle hayata döndürmeye çalıştı, bazı denekler ağır beyin hasarı, bilinçsizlik ve körlükle hayata döndürülseler de, çok yaşayamadan öldüler.

Köydeki insanlar aniden korkunç varlıklar görmeye başladı! İşin gerçeği kan dondurdu!

LSD AŞILAMA DENEYİ

1962 yılında Oklahoma Üniversitesi'ndeki araştırmacılar 14 yaşındaki Tusko isimli bir file bir insana verilebilecek dozajının 3000 katı LSD enjekte etti.

Medikal alanda bilinen en etkili uyuşturuculardan biri olan LSD'nin etkisiyle dehşete kapıldığı için tuhaf seslerle bağırarak kendi etrafında dönen fil 1 saat sonra dayanamayıp yıkıldı ve titreyerek öldü.

Köydeki insanlar aniden korkunç varlıklar görmeye başladı! İşin gerçeği kan dondurdu!

YÜZ İFADELERİ DENEYİ

Bir psikolog olan Carney Landis 1924'te bütün insanların şaşırma veya iğrenme gibi duygulara aynı yüz ifadeleriyle tepki verip vermediğini ölçmek istedi.

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