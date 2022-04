Britanya kültürüyle ilgili araştırmalarıyla tanınan Bryan Kozlowski, The New York Post'a yaptığı açıklamalarında Kraliçe Elizabeth'in uzun yaşam sırlarını açıkladı. Kozlowski, Kraliçe Elizabeth'in 101 yaşında hayatını kaybeden annesinden daha uzun süre yaşayabileceğini iddia ediyor.