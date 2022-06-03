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Giriş Tarihi: 03.06.2022 20:13 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 20:13

Kraliçe Elizabeth katılamamıştı: İngiltere'de şoke eden görüntüler...

Tahtta en uzun süre kalan hükümdar olan Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı dolayısıyla düzenlenen şükran ayinde şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in sağlık sorunları nedeniyle katılamayacağını açıkladığı Aziz Paul Katedrali'ndeki şükran ayinine Meghan Markle ve Prens Harry'nin katılması dikkatleri çekerken Katedral dışında görev yapan askerleri peş peşe baygınlık geçirdi.

Kraliçe Elizabeth katılamamıştı: İngiltere’de şoke eden görüntüler...

96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamaları kapsamında şükran ayini yapıldı. Kraliçe Elizabeth'in katılamadığı ayinde Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın yer alması dikkatleri çekelrken Katedral dışında görev yapan askerler peş peşe yere yığıldı.

Kraliçe Elizabeth katılamamıştı: İngiltere’de şoke eden görüntüler...

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı (Platin Yıl Dönümü) kutlamaları kapsamında şükran ayini yapıldı. Kraliçe Elizabeth, sağlık sorunları nedeniyle ayine katılamadı.

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Kraliçe Elizabeth katılamamıştı: İngiltere’de şoke eden görüntüler...

PRENS HARRİY VE MEGHAN MARKLE KATILDI

Başkent Londra'daki tarihi Aziz Paul Katedrali'nde yapılan ayine, İngiltere Veliaht Prensi Charles ile eşi Camilla, Cambridge Dükü Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, Kraliyet'teki görevlerinden ayılan Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile eşi Carrie Johnson'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kraliçe Elizabeth katılamamıştı: İngiltere’de şoke eden görüntüler...

KRALİÇE VE PRENS ANDREW YOK

Kraliçe Elizabeth'in, adı bir cinsel taciz skandalına karışan oğlu York Dükü Prens Andrew ise Kovid-19'a yakalandığı gerekçesiyle törende yer almadı.

Kraliçe Elizabeth katılamamıştı: İngiltere’de şoke eden görüntüler...

Dün kutlamaların ilk gününde düzenlenen askeri geçit törenini, Buckingham Sarayı balkonundan izleyen Kraliçe Elizabeth, tören sonrası yaşadığı rahatsızlık nedeniyle katedraldeki şükran ayinine katılamadı.

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