Giriş Tarihi: 03.06.2022 20:13
Güncelleme Tarihi: 03.06.2022
20:13
Kraliçe Elizabeth katılamamıştı: İngiltere'de şoke eden görüntüler...
Tahtta en uzun süre kalan hükümdar olan Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı dolayısıyla düzenlenen şükran ayinde şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in sağlık sorunları nedeniyle katılamayacağını açıkladığı Aziz Paul Katedrali'ndeki şükran ayinine Meghan Markle ve Prens Harry'nin katılması dikkatleri çekerken Katedral dışında görev yapan askerleri peş peşe baygınlık geçirdi.