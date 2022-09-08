Giriş Tarihi: 08.09.2022 22:53 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 23:03

Kraliçe Elizabeth öldü! Yeni İngiltere Kralı Charles nasıl anılacak? Törene katılamacak

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Britanya için şoke eden bu haberin ardından herkes yeni Kral Charles ve İngiltere Kraliyet Ailesi ile ilgili yeni süreci merak etmeye başladı. Elizabeth'in ölümüyle birlikte Prens Charles anında tahtın yeni sahibi olarak anılmaya başladı. Öte yandan Kral Charles nasıl anılacak? Bu soru merak ediliyor. Ünvanı değişen sadece o olmayacak. Kral törene de katılamayacak. Davetli listesine ise Kraliyet onay veremeyecek. İşte bu ilginç detaylar ve Kral Charles'ın tahta geçiş süreciyle ilgili dikkat çeken bilgiler.