Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kraliçe Elizabeth öldü! Yeni İngiltere Kralı Charles nasıl anılacak? Törene katılamacak
Giriş Tarihi: 08.09.2022 22:53 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 23:03

Kraliçe Elizabeth öldü! Yeni İngiltere Kralı Charles nasıl anılacak? Törene katılamacak

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Britanya için şoke eden bu haberin ardından herkes yeni Kral Charles ve İngiltere Kraliyet Ailesi ile ilgili yeni süreci merak etmeye başladı. Elizabeth'in ölümüyle birlikte Prens Charles anında tahtın yeni sahibi olarak anılmaya başladı. Öte yandan Kral Charles nasıl anılacak? Bu soru merak ediliyor. Ünvanı değişen sadece o olmayacak. Kral törene de katılamayacak. Davetli listesine ise Kraliyet onay veremeyecek. İşte bu ilginç detaylar ve Kral Charles'ın tahta geçiş süreciyle ilgili dikkat çeken bilgiler.

Kraliçe Elizabeth öldü! Yeni İngiltere Kralı Charles nasıl anılacak? Törene katılamacak

SON DAKİKA: KRALİÇE 2. ELİZABETH ÖLDÜ

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti. Tüm dünyada son dakika olarak geçen bu haberin ardından, İngilizler Kraliyet önünde toplandı.

Kraliçe Elizabeth öldü! Yeni İngiltere Kralı Charles nasıl anılacak? Törene katılamacak

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth öldüğü anda, tahtın yeni sahibi veliahtı Galler Prensi Charles oldu. Bunun için bir törene gerek yok.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kraliçe Elizabeth öldü! Yeni İngiltere Kralı Charles nasıl anılacak? Törene katılamacak

Ancak Charles'ın Kral tacını takabilmesi için bazı aşamaların geçilmesi gerekiyor.

Kraliçe Elizabeth öldü! Yeni İngiltere Kralı Charles nasıl anılacak? Törene katılamacak

CHARLES NASIL ANILACAK?

Prens Charles öncelikle hangi isimle anılmak istediğine karar verdi, Kral 3. Charles olarak anılmayı istedi. Yalnızca onun değil oğlunun ünvanı da değişecek.

Kraliçe Elizabeth öldü! Yeni İngiltere Kralı Charles nasıl anılacak? Törene katılamacak

WİLLİAM GALLER PRENSİ OLACAK MI?

Veliaht Prens haline gelecek olan William, babasına ait olan Galler Prensi ünvanını otomatik olarak almıyor. BBC Türkçe'nin haberine göre babasına ait olan Cornwall Dükü ünvanını ise hemen alacak. Eşi Catherine de Cornwall Düşesi ünvanını hemen alacak.

SON DAKİKA