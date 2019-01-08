Kraliyet ailesi Diken üstünde! 'Beni tehdit ediyor'

Tüm dünyanın, yaşadıkları her şeyi tüm ayrıntısıyla merak ettiği İngiliz kraliyet ailesinin bazı üyeleri son aylarda kelimenin tam anlamıyla diken üstünde yaşıyor. Özellikle de sıradan birer kişiyken prenslerle evlenip aileye giren, modern çağların masal kahramanları Kate Middleton ve Meghan Markle. Her ikisi de farklı yaşam geçmişlerinden gelen Middleton ve Markle, evlilik yoluyla kraliyet ailesi mensubu olsalar da her ikisi de etkisini ve gücünü artırmaya çalışıyor. Prens William ve Prens Harry ile eşleri arasında yaşanan gerginliği artık bilmeyen de yok. Bunun nedenleri üzerinde çok sayıda teori üretilse de kaynağın, prenslerin eşleri olduğu artık herkes tarafından kabul ediliyor. Kraliyet ailesi konusunda uzman olan gazeteci Carole Malone de Middleton ve Markle arasındaki gerilim üzerine ilginç bir iddiada bulundu. Malone'ye göre daha önce ailenin en gözde üyesi olan, halk tarafından da 'Modern Külkedisi' olarak nitelendirilen Kate Middleton, Prens Harry'nin Meghan Markle ile evlenmesinden sonra gözden düştüğünü, yıldızının eskisi kadar parlamadığını düşünüyor.