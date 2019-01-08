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ailesi Diken üstünde! 'Beni tehdit ediyor'

Giriş Tarihi: 08.01.2019 14:45 Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 14:50
Kraliyet ailesi Diken üstünde! 'Beni tehdit ediyor'

Tüm dünyanın, yaşadıkları her şeyi tüm ayrıntısıyla merak ettiği İngiliz ailesinin bazı üyeleri son aylarda kelimenin tam anlamıyla diken üstünde yaşıyor.

Kraliyet ailesi Diken üstünde! 'Beni tehdit ediyor'

Özellikle de sıradan birer kişiyken prenslerle evlenip aileye giren, modern çağların masal kahramanları ve .

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Kraliyet ailesi Diken üstünde! 'Beni tehdit ediyor'

Her ikisi de farklı yaşam geçmişlerinden gelen Middleton ve Markle, evlilik yoluyla ailesi mensubu olsalar da her ikisi de etkisini ve gücünü artırmaya çalışıyor.

Kraliyet ailesi Diken üstünde! 'Beni tehdit ediyor'

Prens William ve Prens Harry ile eşleri arasında yaşanan gerginliği artık bilmeyen de yok.

Kraliyet ailesi Diken üstünde! 'Beni tehdit ediyor'

Bunun nedenleri üzerinde çok sayıda teori üretilse de kaynağın, prenslerin eşleri olduğu artık herkes tarafından kabul ediliyor.

Kraliyet ailesi Diken üstünde! 'Beni tehdit ediyor'

ailesi konusunda uzman olan gazeteci Carole Malone de Middleton ve Markle arasındaki gerilim üzerine ilginç bir iddiada bulundu.

Kraliyet ailesi Diken üstünde! 'Beni tehdit ediyor'

Malone'ye göre daha önce ailenin en gözde üyesi olan, halk tarafından da "Modern Külkedisi" olarak nitelendirilen , Prens Harry'nin ile evlenmesinden sonra gözden düştüğünü, yıldızının eskisi kadar parlamadığını düşünüyor.

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