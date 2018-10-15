Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Kraliyet ailesini bebek heyecanı sardı... Prens Harry ve Meghan bebek bekliyor

Kraliyet ailesini bebek heyecanı sardı... ve Meghan bebek bekliyor

Giriş Tarihi: 15.10.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 11:36
Kraliyet ailesini bebek heyecanı sardı... Prens Harry ve Meghan bebek bekliyor

Kensington Sarayı, Sussex Düşesi Meghan Markle'ın hamile olduğunu ve önümüzdeki baharda doğum yapacağını açıkladı.

Kraliyet ailesini bebek heyecanı sardı... Prens Harry ve Meghan bebek bekliyor

ve Meghan Markle ilk resmi ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere Avustralya'nın Sydney'de şehrine geldikleri sırada Kensington Sarayından yapılan açılamada, Meghan Markle'ın bebek beklediği bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kraliyet ailesini bebek heyecanı sardı... Prens Harry ve Meghan bebek bekliyor

Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada, çiftin Mayıs ayındaki düğünlerinden bu yana dünyanın dört bir yanından aldıkları tüm destekleri takdir ettiklerini ve bu mutlu haberi kamuoyuyla paylaşabildikleri için mutlu oldukları bildirildi.

Kraliyet ailesini bebek heyecanı sardı... Prens Harry ve Meghan bebek bekliyor

Bebek taht için yedinci sırada olacak.

Kraliyet ailesini bebek heyecanı sardı... Prens Harry ve Meghan bebek bekliyor
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kraliyet ailesini bebek heyecanı sardı... Prens Harry ve Meghan bebek bekliyor
Kraliyet ailesini bebek heyecanı sardı... Prens Harry ve Meghan bebek bekliyor
BİZE ULAŞIN