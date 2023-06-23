Giriş Tarihi: 23.06.2023 16:02 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 16:06

Kritik NATO Zirvesi dünyanın gündeminde: Türkiye’den İsveç’e son şans!

Son dakika haberi: NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç, Ankara'nın taleplerini yerine getirmek için adım üzerine adım atıyor. Terör örgütü PKK'ya verdiği desteği kesmemesi nedeniyle Türkiye'den veto yiyen İsveç, 1 Haziran'da çıkardığı terör yasasının ardından ülkede bulunan PKK destekçileriyle ilgili peş peşe kararlar vermişti. İsveç'in 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesi gerginliği devam ederken dünya medyası da gözünü Türkiye'nin kararına dikti. Bloomberg, kritik zirve önce dikkat çeken bir analize imza attı.