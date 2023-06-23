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Giriş Tarihi: 23.06.2023 16:02 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 16:06

Kritik NATO Zirvesi dünyanın gündeminde: Türkiye’den İsveç’e son şans!

Son dakika haberi: NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç, Ankara'nın taleplerini yerine getirmek için adım üzerine adım atıyor. Terör örgütü PKK'ya verdiği desteği kesmemesi nedeniyle Türkiye'den veto yiyen İsveç, 1 Haziran'da çıkardığı terör yasasının ardından ülkede bulunan PKK destekçileriyle ilgili peş peşe kararlar vermişti. İsveç'in 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesi gerginliği devam ederken dünya medyası da gözünü Türkiye'nin kararına dikti. Bloomberg, kritik zirve önce dikkat çeken bir analize imza attı.

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Kritik NATO Zirvesi dünyanın gündeminde: Türkiye’den İsveç’e son şans!

Son dakika haberleri: Dünya gözünü 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO Zirvesi'ne dikti. Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte güvenlik endişesi artan İsveç, NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını beklerken bir kez daha veto yememek için harekete geçti.

Kritik NATO Zirvesi dünyanın gündeminde: Türkiye’den İsveç’e son şans!

İSVEÇ HAREKETE GEÇTİ

Daha önce terör örgütü PKK'ya verdiği destek nedeniyle Türkiye tarafından oldukça sert şekilde eleştirilen ve NATO üyeliği için onay alamayan İsveç, 1 Haziran'da yürürlüğe soktuğu yeni yasayla Türkiye'nin taleplerini yerine getirmek üzere harekete geçti.

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Kritik NATO Zirvesi dünyanın gündeminde: Türkiye’den İsveç’e son şans!

"ANKARA İSVEÇ'İ YAKINDAN İZLİYOR"

Türkiye'nin taleplerini yerine getiren Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğunu görmesinin ardından harekete geçen İsveç gözünü NATO Zirvesi'ne dikti. İsveç'in tutumu merak konusu olurken Bloomberg dikkat çeken bir habere imza attı.

Kritik NATO Zirvesi dünyanın gündeminde: Türkiye’den İsveç’e son şans!

"İSVEÇ İÇİN SON ŞANS"

"Türkiye İsveç'ten teröre bulaşan isimleri iade etmesini ya da sınır dışı etmesini bekliyor. Ankara yaklaşık 130 kişilik bir liste gönderdi ve bu isimlerin iadesini talep etti" ifadelerinin yer aldığı haberde bu sürecin yakından takip edildiği ifade edildi.

Kritik NATO Zirvesi dünyanın gündeminde: Türkiye’den İsveç’e son şans!

Söz konusu NATO Zirvesi'nin İsveç'in Türkiye'den onay alabilmek için son şansı olabileceği belirtilirken, "Türkiye İsveç'in bu yeni kuralları uygulamada ciddi olduğunu kanıtlaması için iade ve sınır dışı sürecinin başlamasını istiyor" ifadelerine de yer verdi.

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