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Giriş Tarihi: 24.01.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 10:05

Kur'an-ı Kerim'i yakan Rasmus Paludan skandalından sonra dünya bu sözleri konuşuyor! 'Bardağı taşıran son damla'

İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına İsveç izin vermiş üstelik polis koruması sağlamıştı. Alçak eylem sonrası Başkan Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstermiyorsanız, bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" ifadeleri ile İsveç'e sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri tüm dünyanın gündemine oturdu.

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Kur’an-ı Kerim’i yakan Rasmus Paludan skandalından sonra dünya bu sözleri konuşuyor! ’Bardağı taşıran son damla’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın rezil eylemine çok sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, İsveç'e "NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" sözleri ile rest çekti. Başkan ERdoğan'ın sözleri dünya gündemine damga vurdu.

Kur’an-ı Kerim’i yakan Rasmus Paludan skandalından sonra dünya bu sözleri konuşuyor! ’Bardağı taşıran son damla’

İsveç'in en çok okunan gazetelerinden Aftonbladet, ''Erdoğan hayır dedi' ifadelerini kullanırken "Türkiye uzmanı Paul Levin'in İsveç hükümeti için elbette kötü bir haber" sözlerine yer verdi.

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Kur’an-ı Kerim’i yakan Rasmus Paludan skandalından sonra dünya bu sözleri konuşuyor! ’Bardağı taşıran son damla’

Haberde, Levin'in "Bir kişinin Kuran'ı yakması birçok Müslüman için son derece saldırgandır. İsveç zaten odakta ve birçok Türk muhtemelen Paludan'ın olayını bardağı taşıran son damla olarak gördü" sözlerini de güünmede getirdi.

Kur’an-ı Kerim’i yakan Rasmus Paludan skandalından sonra dünya bu sözleri konuşuyor! ’Bardağı taşıran son damla’

İsveç'ten Svenska Dagbladet, İsveç'in NATO başvurusunda destek göremeyeceği belirtilirken Finlandiya'nın İsveç'ten bağımsız NATO'ya üye olabileceği belirtildi.

Kur’an-ı Kerim’i yakan Rasmus Paludan skandalından sonra dünya bu sözleri konuşuyor! ’Bardağı taşıran son damla’

Reuters, Erdoğan'ın "Stockholm protestosunun ardından Türkiye'nin NATO hedefine destek beklemeyin" ifadelerini başlığına taşıdı. Protestoların Türkiye ile gerilimi artırdığı belirtildi.

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