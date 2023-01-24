Giriş Tarihi: 24.01.2023 10:05
Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
10:05
Kur'an-ı Kerim'i yakan Rasmus Paludan skandalından sonra dünya bu sözleri konuşuyor! 'Bardağı taşıran son damla'
İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına İsveç izin vermiş üstelik polis koruması sağlamıştı. Alçak eylem sonrası Başkan Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstermiyorsanız, bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" ifadeleri ile İsveç'e sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri tüm dünyanın gündemine oturdu.