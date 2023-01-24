Kur’an-ı Kerim’i yakan Rasmus Paludan skandalından sonra dünya bu sözleri konuşuyor! ’Bardağı taşıran son damla’

Haberde, Levin'in "Bir kişinin Kuran'ı yakması birçok Müslüman için son derece saldırgandır. İsveç zaten odakta ve birçok Türk muhtemelen Paludan'ın olayını bardağı taşıran son damla olarak gördü" sözlerini de güünmede getirdi.