Kuzey Kore dünyaya duyurdu: Beyaz Saray ve Pentagon’un tüm görüntüleri elimizde...

Haberde, uydunun, Virginia'nın Norfolk Limanı ve Newport News Gemi Yapım şirketinde ABD donanmasına ait dört nükleer saldırı kapasiteli geminin ve İngiltere'ye ait bir uçak gemisinin fotoğraflarını çektiği, Virginia'daki bir havaalanı, ABD'ye ait Guam Adası'ndaki Andersen Hava Kuvvetleri Üssü ve İtalya'nın başkenti Roma'dan da görüntüler aldığı iddia edildi.