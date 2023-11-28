Kuzey Kore dünyaya duyurdu: Beyaz Saray ve Pentagon’un tüm görüntüleri elimizde...

Dünya Kuzey Kore'den gelen son dakika haberini konuşuyor: KCNA'nın paylaşımına göre Kuzey Kore, casus uydu 'Malligyong-1' ile Beyaz Saray, ABD Savunma Bakanlığı Haberde, uydunun, Virginia'nın Norfolk Limanı ve Newport News Gemi Yapım şirketinde ABD donanmasına ait dört nükleer saldırı kapasiteli geminin ve İngiltere'ye CASUS UYDU FIRLATMA GİRİŞİMLERİ Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle baş Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki 'en ciddi hata' olarak tanımlamıştı. Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yenide Kuzey Kore, bu başarısız girişimin ardından ekimde yeniden deneme yapılacağını bildirmişti. Kuzey Kore, 21 Kasım'da üçüncü kez, güneye doğru casus uydu taşıyan Bunun ardından Güney Kore, 22 Kasım'da, Kuzey Kore ile 2018'de imzaladığı ve bölgedeki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan anlaşmanın bazı hükümlerini askıya al