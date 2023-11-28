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Haberler Galeri Kuzey Kore dünyaya duyurdu: Beyaz Saray ve Pentagon’un tüm görüntüleri elimizde...
Giriş Tarihi: 28.11.2023 14:34 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 14:34

Kuzey Kore dünyaya duyurdu: Beyaz Saray ve Pentagon’un tüm görüntüleri elimizde...

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tüm dünyayı şoke eden bir son dakika paylaşımında bulundu. Casus uyduya ilişkin operasyon raporunda, uydunun çektiği Beyaz Saray ve Pentagon fotoğraflarının incelendiğini belirtti.

Kuzey Kore dünyaya duyurdu: Beyaz Saray ve Pentagon’un tüm görüntüleri elimizde...

Dünya Kuzey Kore'den gelen son dakika haberini konuşuyor: KCNA'nın paylaşımına göre Kuzey Kore, casus uydu "Malligyong-1" ile Beyaz Saray, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD donanmasına ait dört nükleer saldırı kapasiteli geminin fotoğraflarını çektiğini öne sürdü.

Kuzey Kore dünyaya duyurdu: Beyaz Saray ve Pentagon’un tüm görüntüleri elimizde...

Haberde, uydunun, Virginia'nın Norfolk Limanı ve Newport News Gemi Yapım şirketinde ABD donanmasına ait dört nükleer saldırı kapasiteli geminin ve İngiltere'ye ait bir uçak gemisinin fotoğraflarını çektiği, Virginia'daki bir havaalanı, ABD'ye ait Guam Adası'ndaki Andersen Hava Kuvvetleri Üssü ve İtalya'nın başkenti Roma'dan da görüntüler aldığı iddia edildi.

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Kuzey Kore dünyaya duyurdu: Beyaz Saray ve Pentagon’un tüm görüntüleri elimizde...

CASUS UYDU FIRLATMA GİRİŞİMLERİ

Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu.

Kuzey Kore dünyaya duyurdu: Beyaz Saray ve Pentagon’un tüm görüntüleri elimizde...

Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı. Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.

Kuzey Kore dünyaya duyurdu: Beyaz Saray ve Pentagon’un tüm görüntüleri elimizde...

Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos'ta da ikinci casus uydu fırlatma denemesi gerçekleştirmiş ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı.

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