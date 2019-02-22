Kuzey Kore lideri Kim'in karısıyla ilgili dünyayı şok eden o gerçek!
Kuzey Kore lideri Kim'in karısıyla ilgili dünyayı şok eden o gerçek!
Kuzey Kore, dünyanın en kapalı toplumu olarak biliniyor. İnternetin ve gazetelerin olmadığı bu ülke hakkında bilgi toplamak da bu yüzden bir hayli güç. Kuzey Kore liderinin geçtiğimiz aylarda ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşme uluslararası medyada son dakika kodu ile duyurulmuştu. Bu gerçekleşen görüşme sonrası ise Kuzey Kore'nin genç diktatörü hakkında bilinmeyenler daha çok merak edilmeye başlandı. İşte tüm dünyada şok etkisi yaratan ve Kim'in pek de hoşuna gitmeyen Kuzey Kore ile ilgili o bilgi...
Giriş Tarihi: 22.02.2019
16:33
Güncelleme Tarihi: 22.02.2019
17:06