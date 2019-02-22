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lideri Kim'in karısıyla ilgili dünyayı şok eden o gerçek!

, dünyanın en kapalı toplumu olarak biliniyor. İnternetin ve gazetelerin olmadığı bu ülke hakkında bilgi toplamak da bu yüzden bir hayli güç. Kuzey Kore liderinin geçtiğimiz aylarda ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşme uluslararası medyada son dakika kodu ile duyurulmuştu. Bu gerçekleşen görüşme sonrası ise Kuzey Kore'nin genç diktatörü hakkında bilinmeyenler daha çok merak edilmeye başlandı. İşte tüm dünyada şok etkisi yaratan ve Kim'in pek de hoşuna gitmeyen Kuzey Kore ile ilgili o bilgi...

Giriş Tarihi: 22.02.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 22.02.2019 17:06
Kuzey Kore lideri Kim'in karısıyla ilgili dünyayı şok eden o gerçek!

kapalı toplum yapısı ile bilinen bir ülke. Bu kapalı toplum yapısı da ülkeyle ilgili bir çok soru işaretini meydana getiriyor. Son olarak Kuzey Kore liderinin karısıyla ilgili ortaya çıkan çarpıcı gerçek dünya medyasında son dakika kodu ile paylaşıldı. İşte derlediğimiz o haber.

Kuzey Kore lideri Kim'in karısıyla ilgili dünyayı şok eden o gerçek!

'nin lideri Kim Jong Un dünyanın gündeminden düşmüyor. İsviçre'de okuduğu dönemde Koreli yetkililerin kontrolünde olan Jong Un, İsviçre peyniri emmantel seviyor ve havyar ile şampanyadan vazgeçmiyor.

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Kuzey Kore lideri Kim'in karısıyla ilgili dünyayı şok eden o gerçek!

Eğer nükleer silahları olmasaydı muhtemelen tüm dünya 'yi, sadece dünyanın en kapalı toplumu olarak bilecekti. Diktatörleri hakkında eğlenceli haberler yapılacaktı.

Kuzey Kore lideri Kim'in karısıyla ilgili dünyayı şok eden o gerçek!

Saçları, hobileri, Batı'ya karşı olan takıntıları veya gizli ABD hayranlığı gibi. Batı böyle hikayeleri seviyor. Tıpkı Saddam Hüseyin'in yazdığı söylenen aşk kitapları, Muammer Kaddafi'nin kadın korumaları gibi... Gizemli bir karakter olacaktı liderleri de..

Kuzey Kore lideri Kim'in karısıyla ilgili dünyayı şok eden o gerçek!

'nin kurucu lideri Kim Song Il'in ardından ülkenin lideri oğlu Kim Jong Il oldu. Aralık 2011'de Kim Jong II'nin ani ölümünden sonra sıra mevcut lider Kim Jong Un'a geldi. İsmi ilk olarak Eylül 2010'da duyuldu. Kısa süre içinde varis olarak anılmaya başlandı.

Kuzey Kore lideri Kim'in karısıyla ilgili dünyayı şok eden o gerçek!

Dünya genç diktatörün en net halini babasının naaşını taşıyan arabanın yanında yürürken gördü. Babasının üçüncü eşinden dünya geldi. Doğum tarihi hâlâ bilinmiyor. Ancak genel kanıya göre 1984 doğumlu. Hatta doğum tarihinin 8 Ocak olduğu söyleniyor.

Kuzey Kore lideri Kim'in karısıyla ilgili dünyayı şok eden o gerçek!

DISNEYLAND CEZASI

Aslında Kim Jong II'nin yerine diğer iki erkek oğulları Kim Jong-chol ile Kim Jongnam'ın geçmesi bekleniyordu. Ancak Kim Jong nam, 2001'de sahte kimlik ile Japonya'daki Disneyland'a girerken yakalandı. Kim Jong-chol'un da erkeksi olmayan davranışlara sahip olmasıyla Kim Jong Un'un önü açıldı. İsmi duyulduktan sonra ağabeyleri gibi İsviçre'de okuduğu ortaya çıktı.

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