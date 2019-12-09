Kuzey Kore'den Trump'a tepki! "Sabır yoksunu, pervasız ve dengesiz yaşlı adam"

Kim, Trump'ın Kuzey Kore hakkında bilmediği çok şey olduğunu, kaybedecek daha fazla şeyleri bulunmadığını ifade ederek, ABD'nin asla ortadan kaldıramayacağı şeyin öz saygıları ve bu ülkeye duyulan öfke olduğunu kaydetti.