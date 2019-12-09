Kuzey Kore'den Trump'a tepki! "Sabır yoksunu, pervasız ve dengesiz yaşlı adam"
Kuzey Kore'den Trump'a tepki! "Sabır yoksunu, pervasız ve dengesiz yaşlı adam"
Kuzey Kore'den, ABD Başkanı Donald Trump'a sert tepki! Twitter hesabında Pyonyang yönetiminin düşmanca davranması halinde kaybedecek çok şeyi olduğu paylaşımında bulunan ABD Başkanı Donald Trump'a tepki geldi. Kuzey Koreli eski müzakereci ve üst düzey yetkili Kim Yong Chol, ülkesinin kaybedecek bir şeyi olmadığından ABD'nin baskısına boyun eğmeyeceğini belirterek, Trump'ı "sabır yoksunu, pervasız ve dengesiz yaşlı adam" diye nitelendirdi.
Giriş Tarihi: 09.12.2019
14:54
Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
14:56
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