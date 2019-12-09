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  • Kuzey Kore'den Trump'a tepki! "Sabır yoksunu, pervasız ve dengesiz yaşlı adam"

'den Trump'a tepki! "Sabır yoksunu, pervasız ve dengesiz yaşlı adam"

'den, Başkanı 'a sert tepki! Twitter hesabında Pyonyang yönetiminin düşmanca davranması halinde kaybedecek çok şeyi olduğu paylaşımında bulunan ABD Başkanı Donald Trump'a tepki geldi. Kuzey Koreli eski müzakereci ve üst düzey yetkili Kim Yong Chol, ülkesinin kaybedecek bir şeyi olmadığından ABD'nin baskısına boyun eğmeyeceğini belirterek, Trump'ı "sabır yoksunu, pervasız ve dengesiz yaşlı adam" diye nitelendirdi.

Giriş Tarihi: 09.12.2019 14:54 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 14:56
Kuzey Kore'den Trump'a tepki! Sabır yoksunu, pervasız ve dengesiz yaşlı adam

Kuzey Koreli eski müzakereci ve üst düzey yetkili Kim Yong Chol, ülkesinin kaybedecek bir şeyi olmadığından 'nin baskısına boyun eğmeyeceğini belirterek, Trump'ı "sabır yoksunu, pervasız ve dengesiz yaşlı adam" diye nitelendirdi.

Kuzey Kore'den Trump'a tepki! Sabır yoksunu, pervasız ve dengesiz yaşlı adam

Kim, Trump'ın hakkında bilmediği çok şey olduğunu, kaybedecek daha fazla şeyleri bulunmadığını ifade ederek, 'nin asla ortadan kaldıramayacağı şeyin öz saygıları ve bu ülkeye duyulan öfke olduğunu kaydetti.

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Kuzey Kore'den Trump'a tepki! Sabır yoksunu, pervasız ve dengesiz yaşlı adam

Kim Yong Chol, geçen yıl Washington'a giderek zirve hazırlığında Başkanı Trump ile 2 defa görüşmüştü.

Kuzey Kore'den Trump'a tepki! Sabır yoksunu, pervasız ve dengesiz yaşlı adam

Başkanı Trump, dün Twitter hesabında "Kim Jong-un çok zeki ve eğer düşmanca davranırsa aslında kaybedecek çok şeyi var. Singapur'da benimle güçlü bir Nükleer Silahlardan Arındırma Anlaşması imzaladı." ifadelerini paylaşmıştı.

Kuzey Kore'den Trump'a tepki! Sabır yoksunu, pervasız ve dengesiz yaşlı adam

ve arasındaki nükleer müzakereler, şubattan bu yana aksayarak sürüyor.

Kuzey Kore'den Trump'a tepki! Sabır yoksunu, pervasız ve dengesiz yaşlı adam

Trump ile lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş,

Kuzey Kore'den Trump'a tepki! Sabır yoksunu, pervasız ve dengesiz yaşlı adam

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

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