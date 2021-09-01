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Giriş Tarihi: 01.09.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 11:04

Kuzey Kutbu'nda yeni bakteri türleri keşfedildi! Dizeli ve petrolü temizleyebiliyor

Petrol sızıntıları çevresel büyük bir felaketlere neden oluyor. Yaşamı tehdit ediyor. Ancak bilim insanları petrol felaketlerinin verdiği zararı azaltacak, can kayıplarının ve ekonomik maliyetlerin önüne geçebilecek bir keşfe imza attı. Araştırmacılar, petrolü ve dizeli biyolojik olarak ayrıştırabilen bakteri türleri keşfetti. Bu bakteriler gelecekteki petrol kazalarına acil müdahale etmek için yeni bir çözüm sunabilir. İşte detaylar...

Kuzey Kutbu’nda yeni bakteri türleri keşfedildi! Dizeli ve petrolü temizleyebiliyor

Calgary Üniversitesi'ndeki bilim insanları, Kuzey Kutbu'nun sularında, bölgedeki bir petrol sızıntısını temizlemeye yardımcı olan "beklenmedik" bakteriler buldu.

Kuzey Kutbu’nda yeni bakteri türleri keşfedildi! Dizeli ve petrolü temizleyebiliyor

Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yer alan Labrador Denizi'nde yaşayan ve mevcut fosil yakıtları parçalayabilen bakteri türleri, Paraperlucidibaca, Cyclocasticus ve Zhongshania olarak adlandırıldı.

Çalışmanın bulguları Applied and Environmental Microbiology dergisinde yayınlandı.

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Kuzey Kutbu’nda yeni bakteri türleri keşfedildi! Dizeli ve petrolü temizleyebiliyor

Çalışmanın yazarlarına göre; bu bakteriler okyanusu temizliyor ve okyanusun çevredeki yerli topluluklar için hayati bir kaynak olarak kalmasını sağlıyor.

Kuzey Kutbu’nda yeni bakteri türleri keşfedildi! Dizeli ve petrolü temizleyebiliyor

Araştırmanın ortak yazarı Dr. Casey Hubert, kendisini Arktik'te büyüyen petrol kirliliğine karşı Sean Murphy adlı bir öğrencisinin uyardığını söyledi. Bölgede büyüyen Murphy, Newfoundland ve Labrador halkının açık deniz petrolüyle olan karmaşık ilişkisini fark ettikten sonra çalışmayı başlattı.

Kuzey Kutbu’nda yeni bakteri türleri keşfedildi! Dizeli ve petrolü temizleyebiliyor

Buna göre petrol sondajı halka ekonomik olarak çeşitli faydalar sağladı ancak 2010 yılında meydana gelen Deepwater Horizon petrol sızıntısı bölgedeki hayvanlara zarar verdi, insanların hastalanmasına yol açtı.

Yapılan çalışma kapsamında bilim insanları, Arktik deniz yatağının en üst birkaç santimetresinden gelen çamuru bir şişe içinde yapay deniz suyu ve ham petrol ile birleştirerek petrol sızıntısını temizlemeye çalıştı. Deneyler, Labrador Denizi'ndeki sıcaklığa yaklaşmak için 4 derecede yapıldı ve ne olacağını görmek için birkaç hafta bırakıldı.

Dr. Hubert, "Simülasyonlarımız, doğanın petrol sızıntısına ilk defa nasıl müdahale ettiğini gösterdi" dedi.

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