Kuzey Kutbu’nda yeni bakteri türleri keşfedildi! Dizeli ve petrolü temizleyebiliyor

Buna göre petrol sondajı halka ekonomik olarak çeşitli faydalar sağladı ancak 2010 yılında meydana gelen Deepwater Horizon petrol sızıntısı bölgedeki hayvanlara zarar verdi, insanların hastalanmasına yol açtı.

Yapılan çalışma kapsamında bilim insanları, Arktik deniz yatağının en üst birkaç santimetresinden gelen çamuru bir şişe içinde yapay deniz suyu ve ham petrol ile birleştirerek petrol sızıntısını temizlemeye çalıştı. Deneyler, Labrador Denizi'ndeki sıcaklığa yaklaşmak için 4 derecede yapıldı ve ne olacağını görmek için birkaç hafta bırakıldı.

Dr. Hubert, "Simülasyonlarımız, doğanın petrol sızıntısına ilk defa nasıl müdahale ettiğini gösterdi" dedi.